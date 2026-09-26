България

Андрей Гюров и Георги Кандев дадоха старт на предизборната си кампания

Кандидатпрезидентската двойка под номер 4 се обяви за стабилна, сигурна и независима България

26 септември 2026, 19:48
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М есец преди изборите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев официално откриха своята предизборна кампания. Двамата са издигнати от Инициативен комитет и се ползват с политическата подкрепа на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, предава NOVA.

Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в битката за "Дондуков" 2

Жребият на Централната избирателна комисия отреди кандидатпрезидентската двойка да се яви на вота под номер 4 в бюлетината.

По време на откриването Гюров подчерта, че един човек не може самостоятелно да реши всички проблеми на държавата и че президентската институция не трябва да управлява вместо правителството, а да осветява решенията с независим поглед. Според него основната роля на президента е да прави държавата предвидима, което гарантира сигурност, стабилност и независимост.

Андрей Гюров избори за президент предизборна кампания Продължаваме промяната Демократична България Централна избирателна комисия
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