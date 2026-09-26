Новата заплаха от САЩ: Какво е кратом и защо го наричат „хероинът от бензиностанцията“

К ратомът – билка с опиоиден ефект – набира огромна популярност в САЩ през последното десетилетие. Обикновено той се купува без рецепта и се консумира под формата на хапчета или течност.

През тази седмица разследващите откриха опаковки с кратом у двама починали студенти от Университета в Мисисипи. Въпреки че смъртта им не е директно приписана на растението, властите вече издават официални предупреждения за употребата му, пише ВВС.

От години противниците на кратома настояват за забраната му, като в редица държави, сред които и Великобритания, той вече е незаконен. В САЩ обаче веществото не е регулирано от Агенцията за храните и лекарствата (FDA) и остава законно в редица щати, включително и в Мисисипи.

What is kratom, the 'gas station heroin' alarming officials in the US? https://t.co/QuUU0W0K0l — BBC News (World) (@BBCWorld) September 25, 2026

Ето какво знаем за него:

Какво представлява кратомът?

Кратом е дърво, чието естествено местообитание са страните от Югоизточна Азия като Тайланд, Малайзия и Индонезия. В продължение на векове то се е използвало заради стимулиращите си свойства – листата му се стриват и се консумират подобно на чай.

С разпространението на популярността му по света, около 2016 г. той навлиза и на американския пазар като хранителна добавка.

„Именно тогава започнаха истинските проблеми“, заявява д-р Шейн Спейтс, декан на Колежа по остеопатична медицина към Нюйоркския технологичен институт в Университета в Арканзас.

В САЩ кратомът се продава предимно в силно концентрирани форми – като хапчета, прах или течни екстракти, обяснява той. Овен това е леснодостъпен: продава се навсякъде – от денонощни магазини и бензиностанции до специализирани магазини за вейп продукти.

Поради класификацията му като хранителна добавка, продуктите с съдържание на кратом не подлежат на федерален контрол.

„Няма как да знаете какво точно купувате“, казва д-р Спейтс. „Всеки може да забърка нещо в мазето си, да го пусне на пазара като добавка и никой няма да провери какво всъщност има вътре.“, добавя той.

Kratom, an herbal product derived from a tree native to Southeast Asia, has grown increasingly popular in the U.S. as a supplement marketed for pain relief, energy and mood enhancement. But health officials warn consumers about its potential risks. https://t.co/cJ9dNScEO3 — NBC10 Boston (@NBC10Boston) September 24, 2026

За какво се използва?

Кратомът често се рекламира като безопасно и натурално билково средство, което помага при справяне с болката, безпокойството и депресията.

В по-ниски дози стимулиращите му свойства създават усещане, сходно с това след изпиване на силно кафе, обяснява Спейтс.

Поради ефектите му, наподобяващи тези на опиоидите, той понякога се използва и с цел преборване на зависимости към тежки опиати като фентанил. Тези свойства се дължат на съединения в растението (като 7-хидроксимитрагинин), които активират различни хормони в организма, включително допамин.

Какви са ефектите и колко е опасен?

„Ефектът е почти като след прием на наркотично вещество“, казва д-р Спейтс. „При по-високи дози той може да предизвика засилена еуфория и силно опиянение. Понякога са възможни и халюцинации.“, добавя той.

Големите дози крият и много по-голям риск от сериозни странични ефекти. На пръв план това е подтискането на централната нервна система. „Именно оттам идват и смъртните случаи“, допълва той. Това състояние може да доведе до колапс на сърдечно-съдовата система и спиране на дишането.

Симптомите на абстиненция и приправянето към зависимост са други основни рискове, предупреждава Яна Ву, директор „Clinical Integration“ в центъра за лечение на зависимости Mountainside.

„Това разрушава бракове и връзки“, казва тя. „Виждала съм хора да губят работата си и да харчат хиляди долари на месец за това вещество.“, добавя Ву.

Тъй като организмът бързо изгражда толерантност към билката, с течение на времето употребяващите се нуждаят от все по-големи количества, за да постигнат същия ефект.

„Работила съм с хора, които пиеха до 20 хапчета на ден“, допълва Ву.

Експертите подчертават пред BBC, че най-голямата опасност произтича от липсата на федерална регулация.

„Съществува ли безопасна доза? Отговорът ми е не, защото отново се връщаме на основния проблем – не знаем какво наистина има в тези опаковки“, обобщава д-р Спейтс.

Легален ли е кратомът?

Към момента кратомът е забранен в 11 американски щата: Алабама, Арканзас, Кънектикът, Индиана, Канзас, Луизиана, Масачузетс, Северна Дакота, Тенеси, Върмонт и Уисконсин. Масачузетс стана последният щат, който го обяви за незаконен, издавайки извънредна заповед през август.

Преди десет години Американската агенция за борба с наркотиците (DEA) направи опит да класифицира кратома в „Списък 1“ – най-строгата категория за опасни вещества, определяйки го като „непосредствена заплаха за обществената безопасност“. Опитът обаче се провали броени месеци по-късно, след като Правосъдното министерство съобщи за масови протестни питания от граждани.

Това остави възможността за действие в ръцете на отделните щати. Наскоро Аризона заведе дело срещу компания, продаваща напитки със съдържание на кратом.

Организациите, борещи се срещу разпространението му, настояват щатите да предприемат по-твърди мерки, заявявайки, че „наркотиците от бензиностанциите отравят обществото ни“. В същото време организации в подкрепа на кратома, като Американската асоциация по кратом, настояват единствено за забрана на синтетичните му аналози, които се представят за „натурален продукт“.

В международен план кратомът е напълно забранен във Великобритания, а в останалата част от Европа законите варират според съответната страна.

В Малайзия, откъдето произлиза самото дърво, консумацията и продажбата му са строго забранени с Закона за отровите още от 1952 г.