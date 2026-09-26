Свят

Новата заплаха от САЩ: Какво е кратом и защо го наричат „хероинът от бензиностанцията“

В САЩ билката кратом придоби огромна популярност като „натурално“ болкоуспокояващо, но експерти предупреждават за сериозен риск от зависимост, халюцинации и фатални последици. Какво представлява добавката, която вече алармира здравните власти?

Стела Христова Стела Христова

26 септември 2026, 20:11
Новата заплаха от САЩ: Какво е кратом и защо го наричат „хероинът от бензиностанцията“
Източник: iStock

К ратомът – билка с опиоиден ефект – набира огромна популярност в САЩ през последното десетилетие. Обикновено той се купува без рецепта и се консумира под формата на хапчета или течност.

През тази седмица разследващите откриха опаковки с кратом у двама починали студенти от Университета в Мисисипи. Въпреки че смъртта им не е директно приписана на растението, властите вече издават официални предупреждения за употребата му, пише ВВС.

От години противниците на кратома настояват за забраната му, като в редица държави, сред които и Великобритания, той вече е незаконен. В САЩ обаче веществото не е регулирано от Агенцията за храните и лекарствата (FDA) и остава законно в редица щати, включително и в Мисисипи.

Ето какво знаем за него:

  • Какво представлява кратомът?

Кратом е дърво, чието естествено местообитание са страните от Югоизточна Азия като Тайланд, Малайзия и Индонезия. В продължение на векове то се е използвало заради стимулиращите си свойства – листата му се стриват и се консумират подобно на чай.

С разпространението на популярността му по света, около 2016 г. той навлиза и на американския пазар като хранителна добавка.

„Именно тогава започнаха истинските проблеми“, заявява д-р Шейн Спейтс, декан на Колежа по остеопатична медицина към Нюйоркския технологичен институт в Университета в Арканзас.

В САЩ кратомът се продава предимно в силно концентрирани форми – като хапчета, прах или течни екстракти, обяснява той. Овен това е леснодостъпен: продава се навсякъде – от денонощни магазини и бензиностанции до специализирани магазини за вейп продукти.

Поради класификацията му като хранителна добавка, продуктите с съдържание на кратом не подлежат на федерален контрол.

„Няма как да знаете какво точно купувате“, казва д-р Спейтс. „Всеки може да забърка нещо в мазето си, да го пусне на пазара като добавка и никой няма да провери какво всъщност има вътре.“, добавя той.

  • За какво се използва?

Кратомът често се рекламира като безопасно и натурално билково средство, което помага при справяне с болката, безпокойството и депресията.

В по-ниски дози стимулиращите му свойства създават усещане, сходно с това след изпиване на силно кафе, обяснява Спейтс.

Поради ефектите му, наподобяващи тези на опиоидите, той понякога се използва и с цел преборване на зависимости към тежки опиати като фентанил. Тези свойства се дължат на съединения в растението (като 7-хидроксимитрагинин), които активират различни хормони в организма, включително допамин.

  • Какви са ефектите и колко е опасен?

„Ефектът е почти като след прием на наркотично вещество“, казва д-р Спейтс. „При по-високи дози той може да предизвика засилена еуфория и силно опиянение. Понякога са възможни и халюцинации.“, добавя той.

Големите дози крият и много по-голям риск от сериозни странични ефекти. На пръв план това е подтискането на централната нервна система. „Именно оттам идват и смъртните случаи“, допълва той. Това състояние може да доведе до колапс на сърдечно-съдовата система и спиране на дишането.

Симптомите на абстиненция и приправянето към зависимост са други основни рискове, предупреждава Яна Ву, директор „Clinical Integration“ в центъра за лечение на зависимости Mountainside.

„Това разрушава бракове и връзки“, казва тя. „Виждала съм хора да губят работата си и да харчат хиляди долари на месец за това вещество.“, добавя Ву.

Тъй като организмът бързо изгражда толерантност към билката, с течение на времето употребяващите се нуждаят от все по-големи количества, за да постигнат същия ефект.

„Работила съм с хора, които пиеха до 20 хапчета на ден“, допълва Ву.

Експертите подчертават пред BBC, че най-голямата опасност произтича от липсата на федерална регулация.

„Съществува ли безопасна доза? Отговорът ми е не, защото отново се връщаме на основния проблем – не знаем какво наистина има в тези опаковки“, обобщава д-р Спейтс.

  • Легален ли е кратомът?

Към момента кратомът е забранен в 11 американски щата: Алабама, Арканзас, Кънектикът, Индиана, Канзас, Луизиана, Масачузетс, Северна Дакота, Тенеси, Върмонт и Уисконсин. Масачузетс стана последният щат, който го обяви за незаконен, издавайки извънредна заповед през август.

Преди десет години Американската агенция за борба с наркотиците (DEA) направи опит да класифицира кратома в „Списък 1“ – най-строгата категория за опасни вещества, определяйки го като „непосредствена заплаха за обществената безопасност“. Опитът обаче се провали броени месеци по-късно, след като Правосъдното министерство съобщи за масови протестни питания от граждани.

Това остави възможността за действие в ръцете на отделните щати. Наскоро Аризона заведе дело срещу компания, продаваща напитки със съдържание на кратом.

Организациите, борещи се срещу разпространението му, настояват щатите да предприемат по-твърди мерки, заявявайки, че „наркотиците от бензиностанциите отравят обществото ни“. В същото време организации в подкрепа на кратома, като Американската асоциация по кратом, настояват единствено за забрана на синтетичните му аналози, които се представят за „натурален продукт“.

В международен план кратомът е напълно забранен във Великобритания, а в останалата част от Европа законите варират според съответната страна.

В Малайзия, откъдето произлиза самото дърво, консумацията и продажбата му са строго забранени с Закона за отровите още от 1952 г.

Редактор: Стела Христова
Кратом Опиоиден ефект Зависимост Хранителна добавка САЩ Регулация
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Задържаха кокаин и марихуана за 2,2 млн. евро на ГКПП „Лесово“

Задържаха кокаин и марихуана за 2,2 млн. евро на ГКПП „Лесово“

"Баща ми ме ритна в корема и отиде на църква": Силвестър Сталоун проговори за тежкото си детство

Людмила Петкова: Данъкът върху свръхпечалбите ще донесе над 1,5 млрд. евро в бюджета

Людмила Петкова: Данъкът върху свръхпечалбите ще донесе над 1,5 млрд. евро в бюджета

Момичето зад Тръмп: Натали Харп проговори за живота си в Белия дом

Момичето зад Тръмп: Натали Харп проговори за живота си в Белия дом

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 плюсове и минуси на Хаванската болонка

10 плюсове и минуси на Хаванската болонка

dogsandcats.bg
Гаф или намек: Белият дом посрещна Си Дзинпин с песен от „Клетниците“, която Пекин забрани
Ексклузивно

Гаф или намек: Белият дом посрещна Си Дзинпин с песен от „Клетниците“, която Пекин забрани

Преди 22 часа
<p>Какво всъщност се случва с офицер Мърдок в нощта, когато „Титаник“ потъва</p>
Ексклузивно

Какво всъщност се случва с офицер Мърдок в нощта, когато „Титаник“ потъва

Преди 1 ден
Кралска визита в София: Албанският принц Лека гостува на цар Симеон II в двореца „Врана“
Ексклузивно

Кралска визита в София: Албанският принц Лека гостува на цар Симеон II в двореца „Врана“

Преди 1 ден
Европейски триумф в София! Радослав Росенов грабна златото в категория до 60 кг
Ексклузивно

Европейски триумф в София! Радослав Росенов грабна златото в категория до 60 кг

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп отхвърли предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток

Тръмп отхвърли предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Американският президент коментира външнополитическите си приоритети, сред които отношенията с Венецуела, Куба, Тайван и надпреварата в изкуствения интелект с Китай

Грандиозна литургия в Париж: 700 000 вярващи посрещнаха папа Лъв XIV на площад „Конкорд“

Грандиозна литургия в Париж: 700 000 вярващи посрещнаха папа Лъв XIV на площад „Конкорд“

Свят Преди 3 часа

Около 700 000 души се регистрираха за участие в следобедната служба на площад „Конкорд“, преминала при засилени мерки за сигурност

Какво разкри езикът на тялото на Тръмп на вечерята с китайския лидер Си Дзинпин

Какво разкри езикът на тялото на Тръмп на вечерята с китайския лидер Си Дзинпин

Свят Преди 5 часа

Вместо познатите силови жестове и агресивни ръкостискания, Доналд Тръмп заложи на дипломатично сближаване и подчертано уважение по време на държавната вечеря с китайския лидер Си Дзинпин, анализира специалистът по невербална комуникация Шон Джонс

Вулкан Етна

Затвориха летището в Катания заради облак от пепел от Етна

Свят Преди 5 часа

Най-активният вулкан в Европа отново блокира въздушния трафик, изхвърляйки 4-километров облак от пепел

Откриха още две тела в центъра на Атина, сред загиналите са четирима американци

Откриха още две тела в центъра на Атина, сред загиналите са четирима американци

Свят Преди 5 часа

Намерени са телата на всички издирвани след експлозията, сред които четирима американски туристи и възрастна двойка

Путин и Вучич

Вучич след разговор с Путин: Очакваме евтин руски газ и след 30 септември

Свят Преди 6 часа

Вучич обяви, че Сърбия очаква удължаване на договора на цена от 318 евро за 1000 кубични метра преди подаването на оставката си като президент

Сифилисът у нас с ръст от близо 40%, гонореята - три пъти повече

Сифилисът у нас с ръст от близо 40%, гонореята - три пъти повече

България Преди 6 часа

Здравните власти отчитат сериозно увеличение и на случаите на хламидиална инфекция

Пезешкиан: Иранският план за отваряне на Ормуз може да бъде изпълнен до 7 дни, ако САЩ се съгласят с него

Пезешкиан: Иранският план за отваряне на Ормуз може да бъде изпълнен до 7 дни, ако САЩ се съгласят с него

Свят Преди 6 часа

Президентът Масуд Пезешкиан заяви, че планът е съгласуван с върховния лидер и зависи от позицията на САЩ

Джей-Зи

Жената, обвинила Джей-Зи в изнасилване, оттегли твърденията си

Любопитно Преди 6 часа

Тя заяви пред американски съд, че никога не е била изнасилвана от музиканта и не се е срещала с него

Никола Цолов

„Давай, Никола!“: Цолов с невероятен обрат в Баку и нов подиум

България Преди 7 часа

Българският пилот потегли 11-и и стигна до подиума в състезанието за Голямата награда на Азербайджан

Блъснаха 18-годишно момиче на пешеходна пътека в Смолян

Блъснаха 18-годишно момиче на пешеходна пътека в Смолян

Свят Преди 7 часа

Момичето е с охлузвания и е освободено за домашно лечение след медицински преглед

Влак спира на гарата Верхайм близо до Франкфурт, Германия

Железопътен хаос в Германия: Крадци прерязаха кабели и блокираха влакове

Свят Преди 8 часа

Повредите доведоха до отменени влакове, закъснения и промени в маршрутите

МВнР

МВнР предупреждава за мощна буря в Източното крайбрежие на САЩ

Свят Преди 8 часа

Очакват се проливни валежи, наводнения, силен вятър и опасни морски течения

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова

Наталия Ефремова пред ООН: България си поставя за цел да надгради мрежата от социални предприятия със социални иновации

България Преди 9 часа

Социалният министър Наталия Ефремова представи приоритетите на страната на форум в ООН

о

Зеленски: Украйна се нуждае от още 27 млрд. долара за отбрана

Свят Преди 9 часа

Киев очаква допълнителна подкрепа от международните партньори за финансиране на военните разходи.

Офисът на американския телевизионен канал "Си Ен Ен" в Белия дом

Белият дом забрани на екип на "Си Ен Ен" да лети с Тръмп

Свят Преди 9 часа

Журналисти на телевизионния канал трябваше да придружат президента до Тенеси

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

Малтийска болонка или Бишон Фризе: Каква е разликата и кое куче да изберете?

dogsandcats.bg
1

Следим чистотата на въздуха в Габрово онлайн

sinoptik.bg
1

По стъпките на римляните в Ковачевското кале

sinoptik.bg

Мария Игнатова на 47: Жената с чувство за хумор, което не се учи от учебник

Edna.bg

Сбогуват се с Марина Влади - музата на Висоцки, в тесен кръг

Edna.bg

Людмила Петкова: Лихвите по кредитите не са обвързани с данъчното облагане

Nova.bg

„Темата на NOVA”: „От първия дъх” (ВИДЕО)

Nova.bg