Американското здравно министерство намалява препоръчителните ваксини за деца

Това решение на министерството на здравеопазването идва след множество други решения, всички в същата критична към ваксинацията насока

6 януари 2026, 09:21
М инистерството на здравеопазването на САЩ, ръководено от скептично настроения към ваксините Робърт Кенеди-младши, обяви, че намалява броя на ваксините, препоръчвани за всички деца – решение с тежки последици, което вече беше разкритикувано от специалистите, предадоха световните агенции.

С тази реформа шест ваксини, които досега се препоръчваха за всички деца, вече ще бъдат препоръчвани само за деца с повишен риск. Това се отнася за ваксините срещу грип, хепатит А и В, менингококи (причинители на менингит), както и срещу ротавируси, които причиняват гастроентерити. Ваксината срещу Covid-19 вече беше извадена от списъка на ваксините, препоръчвани за всички деца, преди няколко месеца.

Президентът Доналд Тръмп е поискал от своя министър да преразгледа американската ваксинационна политика в светлината на практиките в други развити държави и решението на министерството на здравеопазването цели да привежда американския педиатричен ваксинационен календар в съответствие с международния консенсус, като същевременно се подобри прозрачността и информираното съгласие.

Но много лекари са обезпокоени.

САЩ променят 30-годишна политика за ваксинация на новородени срещу хепатит B

„Американският ваксинационен календар за деца е един от най-задълбочено проучените инструменти, с които разполагаме, за да защитим децата от тежки, понякога смъртоносни заболявания“, реагира Шон О’Лиъри, специалист по инфекциозни болести и педиатрия. „От решаващо значение е всяко решение по този въпрос да се основава на доказателства“, а не на сравнения, които не отчитат съществени различия между държавите и здравните системи“, добави той.

Това решение на министерството на здравеопазването идва след множество други решения, всички в същата критична към ваксинацията насока. През декември Американската агенция по лекарствата  заяви, че ще разследва възможни смъртни случаи, свързани с ваксините срещу Covid-19, въпреки че ефективността и безопасността на тези ваксини са документирани в множество изследвания. По-рано същия месец експертна група, изцяло преструктурирана от министъра, реши да спре да препоръчва ваксината срещу хепатит В за всички новородени въпреки мнението на много здравни специалисти. Тези инициативи пораждат тревога в американската медицинска общност, която обвинява тези експерти, че се стремят да ограничат достъпа до ваксини, при положение че ваксинационните нива в страната спадат след пандемията от Covid-19 и пораждат опасения от завръщане на смъртоносни заразни болести, като морбили, отбелязва Франс прес.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
