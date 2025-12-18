САЩ променят 30-годишна политика за ваксинация на новородени срещу хепатит B

Ц ентровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ (CDC) във вторник прекратиха дългогодишната препоръка всички новородени в страната да получават ваксина срещу хепатит B, пише английското издание „Гардиън“ (The Guardian).

Решението на агенцията следва гласуване на ваксинационния консултативен панел към здравния министър Робърт Ф. Кенеди-младши, според което дозата при раждане трябва да се прилага само на новородени, чиито майки са дали положителен тест за хепатит B или чийто статус е неизвестен.

CDC вече ще съветва родителите да се консултират със здравен специалист, за да решат дали бебетата, родени от майки с отрицателен тест за хепатит B, трябва да получат ваксината, включително дозата при раждане.

„Възстановяваме баланса на информираното съгласие за родителите на новородени, които са изложени на минимален риск от заразяване с хепатит B“, заяви в изявление изпълняващият длъжността директор на CDC и заместник-министър на здравеопазването Джим О’Нийл.

Ако родителите изберат да не ваксинират новороденото при раждането, но смятат, че ваксинацията е необходима, агенцията вече препоръчва да изчакат поне два месеца, преди детето да получи първата доза от ваксината.

Промяната в политиката бележи рязък край на 30 години утвърдени медицински насоки. От 1991 г. насам здравните власти в САЩ препоръчват универсална ваксинация на кърмачетата срещу хепатит B, като първата от трите дози се прилага веднага след раждането.

Експерти изразиха загриженост относно промяната в политиката, която CDC определя като „индивидуално вземане на решения“.

„Това ще доведе до увеличаване на предотвратими инфекции сред децата“, заяви пред Guardian Микаела Джаксън, директор на програмата за политики за превенция към Фондацията за хепатит B, след гласуването на консултативния панел по-рано този месец. Тя очаква, че „родителите вече няма да знаят на кого да се доверят“.

Джаксън добави, че промяната в политиката „премахва избора, като създава бариери за достъп“. Препоръките на агенцията влияят върху здравноосигурителното покритие в САЩ и играят ключова роля в подпомагането на лекарите при избора на подходящи ваксини за пациентите им.

Хепатит B може да доведе до сериозни чернодробни заболявания и се разпространява основно чрез кръв, семенна течност или други телесни течности, както и чрез близък контакт с хора, които не знаят, че са заразени.

Инфекциите с хепатит B в САЩ са намалели с близо 90% — от 9,6 на 100 000 души преди масовото въвеждане на ваксинацията през 1982 г. до около 1 на 100 000 през 2018 г.

Експерти предупреждават, че новата препоръка, която CDC описва като индивидуално вземане на решения, може да изложи повече деца на вредния вирус и да доведе до това повече семейства да се откажат от ваксинация при липса на ясна федерална политика. Кенеди е дългогодишен антиваксинален активист и е направил мащабни промени в политиката на САЩ по отношение на ваксинацията.

Д-р Емили Ландън, специалист по инфекциозни болести в Медицинския център на Чикагския университет, заяви, че задачата на консултативния панел на CDC е да помага на клиницистите да тълкуват големи обеми научни данни и да вземат добри решения за грижата за пациентите си.

„Тази препоръка игнорира науката. Фактът, че изпълняващият длъжността директор на CDC я подкрепя, само затвърждава усещането, че институцията вече не е ангажирана с научно обосновани препоръки за подобряване на здравето“, каза Ландън.