Свят

САЩ променят 30-годишна политика за ваксинация на новородени срещу хепатит B

Промяната в политиката бележи рязък край на 30 години утвърдени медицински насоки

18 декември 2025, 09:24
САЩ променят 30-годишна политика за ваксинация на новородени срещу хепатит B
Хепатит Б   
Източник: iStock/GettyImages

Ц ентровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ (CDC) във вторник прекратиха дългогодишната препоръка всички новородени в страната да получават ваксина срещу хепатит B, пише английското издание „Гардиън“ (The Guardian).

Решението на агенцията следва гласуване на ваксинационния консултативен панел към здравния министър Робърт Ф. Кенеди-младши, според което дозата при раждане трябва да се прилага само на новородени, чиито майки са дали положителен тест за хепатит B или чийто статус е неизвестен.

CDC вече ще съветва родителите да се консултират със здравен специалист, за да решат дали бебетата, родени от майки с отрицателен тест за хепатит B, трябва да получат ваксината, включително дозата при раждане.

„Възстановяваме баланса на информираното съгласие за родителите на новородени, които са изложени на минимален риск от заразяване с хепатит B“, заяви в изявление изпълняващият длъжността директор на CDC и заместник-министър на здравеопазването Джим О’Нийл.

Ако родителите изберат да не ваксинират новороденото при раждането, но смятат, че ваксинацията е необходима, агенцията вече препоръчва да изчакат поне два месеца, преди детето да получи първата доза от ваксината.

Промяната в политиката бележи рязък край на 30 години утвърдени медицински насоки. От 1991 г. насам здравните власти в САЩ препоръчват универсална ваксинация на кърмачетата срещу хепатит B, като първата от трите дози се прилага веднага след раждането.

Експерти изразиха загриженост относно промяната в политиката, която CDC определя като „индивидуално вземане на решения“.

„Това ще доведе до увеличаване на предотвратими инфекции сред децата“, заяви пред Guardian Микаела Джаксън, директор на програмата за политики за превенция към Фондацията за хепатит B, след гласуването на консултативния панел по-рано този месец. Тя очаква, че „родителите вече няма да знаят на кого да се доверят“.

Джаксън добави, че промяната в политиката „премахва избора, като създава бариери за достъп“. Препоръките на агенцията влияят върху здравноосигурителното покритие в САЩ и играят ключова роля в подпомагането на лекарите при избора на подходящи ваксини за пациентите им.

Хепатит B може да доведе до сериозни чернодробни заболявания и се разпространява основно чрез кръв, семенна течност или други телесни течности, както и чрез близък контакт с хора, които не знаят, че са заразени.

Инфекциите с хепатит B в САЩ са намалели с близо 90% — от 9,6 на 100 000 души преди масовото въвеждане на ваксинацията през 1982 г. до около 1 на 100 000 през 2018 г.

Експерти предупреждават, че новата препоръка, която CDC описва като индивидуално вземане на решения, може да изложи повече деца на вредния вирус и да доведе до това повече семейства да се откажат от ваксинация при липса на ясна федерална политика. Кенеди е дългогодишен антиваксинален активист и е направил мащабни промени в политиката на САЩ по отношение на ваксинацията.

Д-р Емили Ландън, специалист по инфекциозни болести в Медицинския център на Чикагския университет, заяви, че задачата на консултативния панел на CDC е да помага на клиницистите да тълкуват големи обеми научни данни и да вземат добри решения за грижата за пациентите си.

„Тази препоръка игнорира науката. Фактът, че изпълняващият длъжността директор на CDC я подкрепя, само затвърждава усещането, че институцията вече не е ангажирана с научно обосновани препоръки за подобряване на здравето“, каза Ландън.

По темата

Източник: The Guardian    
CDC ваксина срещу хепатит B ваксинация на новородени промяна в политиката на CDC Робърт Ф. Кенеди-младши информирано съгласие медицински препоръки превенция на заболявания експертна критика антиваксинален активизъм
Последвайте ни

"Сбогом, учителю!" Почина двукратният олимпийски шампион по борба Боян Радев

От любимка на Путин до „най-мразената жена в страната“: скандалът, който взриви Русия

От любимка на Путин до „най-мразената жена в страната“: скандалът, който взриви Русия

Страх и предупреждение за радиация: Мъж пускал фалшив BG-ALERT в продължение на 3 месеца

Страх и предупреждение за радиация: Мъж пускал фалшив BG-ALERT в продължение на 3 месеца

Разкриха официалната причина за смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел

Разкриха официалната причина за смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел

Проверяват банки за нередности в студентските кредити

Проверяват банки за нередности в студентските кредити

pariteni.bg
Става ли Европа „бастион на старите технологии“, заради връщането на ДВГ

Става ли Европа „бастион на старите технологии“, заради връщането на ДВГ

carmarket.bg
Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери
Ексклузивно

Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Преди 15 часа
Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната
Ексклузивно

Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната

Преди 10 часа
Човек беше прегазен от три коли на АМ
Ексклузивно

Човек беше прегазен от три коли на АМ "Тракия"

Преди 13 часа
Протест срещу еврото блокира центъра на София
Ексклузивно

Протест срещу еврото блокира центъра на София

Преди 13 часа

Виц на деня

Купих си смарт часовник. Сега знам точно колко време закъснявам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Мирчев: Кабинетът на Пеевски вече е музей с уредничка</p>

Ивайло Мирчев: Кабинетът на Пеевски вече е музей с уредничка

Свят Преди 32 минути

На въпрос къде е кабинетът на Делян Пеевски сега, Мирчев отговори: „Трябва да питате Нидал Алгафари“

САЩ ликвидираха четирима души при нов удар по лодка на наркотрафиканти

САЩ ликвидираха четирима души при нов удар по лодка на наркотрафиканти

Свят Преди 37 минути

Според САУТКОМ четиримата души са убити при "летален кинетичен удар"

Европейският съвет обсъжда помощта за Украйна, европейския бюджет и отбраната

Европейският съвет обсъжда помощта за Украйна, европейския бюджет и отбраната

Свят Преди 1 час

Коща изрази очакване държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС да успеят да приемат решение за по-нататъшна финансова подкрепа за Киев

След скандала в 138-о СУЗИЕ: Родители твърдят, че назначаването на директора е съмнително

След скандала в 138-о СУЗИЕ: Родители твърдят, че назначаването на директора е съмнително

България Преди 1 час

Александър Евтимов бе задържан заради камери в тоалетните на учебното заведение

Бразилският парламент подкрепи намаляване на присъдата на Болсонаро

Бразилският парламент подкрепи намаляване на присъдата на Болсонаро

Свят Преди 1 час

Предложеният текст бе одобрен с гласовете на консервативното мнозинство в законодателния орган

ООН призовава САЩ и Венецуела да намалят напрежението след блокада

ООН призовава САЩ и Венецуела да намалят напрежението след блокада

Свят Преди 1 час

До апела се стигна ден след като Вашингтон наложи блокада на "санкционирани танкери" от венецуелския петролен флот

Мъж наряза гумите на десетки коли в столичния квартал "Мотописта"

Мъж наряза гумите на десетки коли в столичния квартал "Мотописта"

Свят Преди 2 часа

Колко точно са потърпевшите собственици?

<p>Това е &quot;най-кръвопролитния конфликт в Европа от Втората световна война&quot;</p>

Кървави сблъсъци: Среднощни удари между Русия и Украйна - нови жертви и разрушения

Свят Преди 2 часа

Нападенията продължават, докато на този фон САЩ, които се позиционираха като посредник между Киев и Москва, настояват за уреждане на конфликта

<p>Зеленски има &quot;силно желание&quot; да се срещне с Туск</p>

Володимир Зеленски има "силно желание" да се срещне с премиера Доналд Туск в Полша

Свят Преди 2 часа

Полското презиентство потвърди, че е отправило подобна покана

Нуно Лурейро

Професор от MIT почина, след като беше открит в дома си с огнестрелна рана

България Преди 2 часа

Прокуратурата съобщи, че е започнала разследване за убийство

Четвърти ден консултации - МЕЧ и АПС при президента Румен Радев

Четвърти ден консултации - МЕЧ и АПС при президента Румен Радев

България Преди 2 часа

Радев започна консултациите в понеделник с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, във вторник разговаря с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало", а вчера - с БСП и ИТН

<p>НС одобри целогодишно гъвкаво работно време за осиновители и родители на деца до 12 г.</p>

НС одобри целогодишно гъвкаво работно време за осиновители и родители на деца до 12 години

България Преди 3 часа

Пленарното заседание започна с декларация на "Величие" за оставката на омбудсмана и заместника му

<p>България посреща&nbsp;първите осем F-16</p> <p>&nbsp;</p>

България посреща новите F-16 - край на първия етап от модернизацията на ВВС

България Преди 3 часа

Церемонията отбелязва приключване на доставките на самолети по първия договор за придобиване на F-16 Block 70 от България

Снимката е илюстративна

Голяма маса гранит, която бавно отделя топлина, е открита под кратер на Луната

Любопитно Преди 3 часа

Това не е научна фантастика, това е голяма маса гранит под кратерите Комптън и Белкович на Луната, която бавно излъчва топлина - това е древен вулканизъм с радиогенни елементи, показващ нов вулканичен процес, никога преди наблюдаван на Луната

.

Авокадото може да помогне на диабетиците да контролират кръвната си захар

Любопитно Преди 3 часа

Освен здравословни мазнини и фибри, авокадото е богато и на други хранителни вещества

.

Стотици милиони левове се пилеят в болниците

България Преди 3 часа

Клиничните пътеки правят болниците неефективни, показва изследване

Всичко от днес

От мрежата

Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

dogsandcats.bg

4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Риана влезе в словесен сблъсък с фен на концерт на Марая Кери (ВИДЕО)

Edna.bg

Дневен хороскоп за 18 декември, четвъртък

Edna.bg

Еуфория: изгря звездата на новия Яшин

Gong.bg

Само 1 гол дели Мбапе от впечатляващ рекорд на Роналдо

Gong.bg

Нова имотна измама: Уязвими хора остават без дом срещу фиктивнo прехвърлени коли?

Nova.bg

Отиде си двукратният олимпийски шампион Боян Радев

Nova.bg