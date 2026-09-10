"Демократична България" иска изслушване на ДАНС и ДАР по повод информация за обучение на руски военни в България

Ивайло Мирчев поиска изслушване на ръководителите на ДАНС и ДАР, за да се изясни има ли данни за обучение на руски военни инструктори в село Междени от британски и австралийски спецчасти.

Според Мирчев информацията идва от австралийското разузнаване, докато българските служби не разполагали с подобни данни; той поставя въпроса как подобно обучение би могло да се случва на територията на ЕС и Източния фланг на НАТО.

ДБ настоява и за реформи в службите и по-голяма независимост на ВСС, като Божидар Божанов заяви, че партията ще преценява кандидатите след изслушването и няма предварителни договорки за подкрепа.

Daily Mail: Изтекъл доклад твърди, че руснаци са преминавали военно обучение в България

Излезе информация на "Телеграф", свързана с австралийското разузнаване, че в габровското село Междени са обучавани руски военни инструктори от специалните части на Великобритания и Австралия. Затова ще поискаме изслушване, в което шефовете на контраразузнаването, Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) да докладват пред Народното събрание дали има такава информация, кога последно е направена такава проверка и как е възможно на територията на Европейския съюз (ЕС) и Източния фланг на НАТО да бъдат обучавани руски военни за войната в Украйна. Това каза народният представител от "Демократична България" (ДБ) Ивайло Мирчев на брифинг в кулоарите на парламента.

По думите на Мирчев информацията е много сериозна, а в българските служби няма нищо - нито в контраразузнаването, нито в ДАР. Депутатът допълни, че става дума за доклад на австралийското разузнаване. Когато става дума за австралийското разузнаване, за разлика от българското, то работи и казва, че в България се обучават руски военни. Добре е ние като политици и обществото да обърнем внимание на това, коментира Ивайло Мирчев.

Миналата седмица оповестихме информация за проучване на френското издание "Експрес" за интервюирани 60 високопоставени служители на разузнавателните служби на НАТО, които са дали оценки за надеждността на партньорите и българските служби. Министър-председателят обяснява, че ще има радикални промени в службите, бихме искали да ги видим, каза депутатът от ДБ Атанас Атанасов.

Вчера в интервю по БНР вицепремиерът Иво Христов обясни, че в обществените медии имало професионалисти и пропагандисти, не знам по какви критерий ги разграничава, но виждаме, че в БНТ върви чистка - две предавания са свалени. Това са "История.БГ" и "Светът и ние", а ние ще искаме информация по какъв критерий се смъкват знакови журналисти от обществените медии, допълни Атанасов.

По повод номинациите за попълването на състава на Висшия съдебен съвет (ВСС) зам.-председателят на парламентарната група на ДБ Божидар Божанов посочи, че в момента преглеждат номинациите на "Прогресивна България" (ПБ) и най-важното решение ще бъде взето след изслушването, където стават ясни позициите на кандидатите. Разговори за подкрепа към момента не са водени, няма сделки и предварителни договорки. Нашата цел е накрая да бъдат избрани 11 човека, които са най-независимите, добави той.

Част от имената ни говорят нещо и са позитивни, а други продължаваме да проучваме. Смятам, че е важно парламентът да даде знак на съдебната власт и на професионалната квота, която ще бъде избрана, че нещата се променят и във ВСС няма да има послушници, които да вдигат телефона и да изпълняват команди на политически лица, заяви Божидар Божанов.