Мъж удари и извади нож срещу полицаи

М ъж на 51 години от село Черни връх в община Вълчедръм е задържан късно снощи, след като ударил полицай и извадил нож срещу униформени служители, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Към 22:30 ч. екип на полицейския участък от Вълчедръм бил изпратен в село Черни връх по сигнал за саморазправа между съседи.

Двама мъже пребиха полицаи в Монтанско

Полицаите се опитали да прекратят конфликта, но 51-годишен мъж от село Дългоделци в община Якимово, област Монтана, проявил агресия и нанесъл удар с юмрук в лицето на единия полицай, причинявайки му лека телесна повреда.

Задържаха мъж, нападнал полицай в София

При последвалия опит да му бъдат поставени белезници, мъжът извадил нож срещу полицаите. След като отказал да изпълни полицейското разпореждане, спрямо него са употребени физическа сила и помощни средства. Той е задържан в Районното управление на МВР в Лом, а по случая е образувано бързо производство