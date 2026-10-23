България

19-годишен шофьор се вряза в дърво край Твърдица, ранени са двама тийнейджъри

При катастрофата са пострадали 17-годишно момиче и 13-годишно момче, пътували в автомобила

23 октомври 2026, 10:34
19-годишен шофьор се вряза в дърво край Твърдица, ранени са двама тийнейджъри
Източник: iStock
  • Момиче на 17 г. и момче на 13 г. са пострадали при катастрофа край Твърдица на 22 октомври.
  • 19-годишният шофьор изгубил контрол над автомобила и се ударил в крайпътно дърво.
  • Децата са откарани в болница в Сливен, а по случая е образувано досъдебно производство.

Тежка катастрофа взе две жертви в Сливенско

Момиче на 17 години и момче на 13 години са пострадали при катастрофа край Твърдица, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен.

Инцидентът е станал около 1:40 часа на 22 октомври на път в землището на Твърдица. По първоначални данни 19-годишен младеж от сливенското село Селиминово е загубил управление над лекия автомобили се е ударил в крайпътно дърво.

Пострадалите са пътниците в автомобила, те са откарани в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен. Водачът не е пострадал.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата по изясняване на обстоятелствата около катастрофата продължава.

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Припомняме, че тази седмица в пътен инцидент на натоварено кръстовище в Сливен участва автомобил с три деца в него.

17-годишно момиче загина при катастрофа в Твърдица

От Министерството на вътрешните работи (МВР) съобщиха на сайта си, че двама души са загинали, а 19 са ранени при 16 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие.

В София са се случили един тежък и 40 леки пътни инцидента, трима души са ранени. 

От началото на месеца катастрофите са 468, като при тях има 38 загинали и 575 ранени. 

От началото на годината тежките произшествия са 5629, загиналите са 403, а ранените - 6976.  

При сравнение с реалните данни за загиналите 354 през същия период на 2025 г. се отчитат с 49 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026г.

Източник: БТА    
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