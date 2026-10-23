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Хамалски услуги или рекет? Нови разкрития за изнудване на клиенти за огромни суми

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23 октомври 2026, 09:30
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  • Разследване на NOVA съобщава за десетки сигнали срещу фирми за хамалски и строително-ремонтни услуги в София. Потърпевши твърдят, че след първоначално ниски оферти са били принуждавани да плащат многократно по-високи суми, съпроводени със заплахи.
  • Клиенти посочват Кирил Михайлов, Тихомир Кочов и Траян Кочов като свързани с бригади, за които се твърди, че са прилагали схемата. Един мъж разказва, че оферта от 250 лв. нараснала до 4020 лв., а друг твърди, че е бил заплашван заради отказ да плати хиляди евро.
  • Михайлов и Кочов отричат обвиненията. В един от описаните случаи прокуратурата е отказала да образува досъдебно производство, а NOVA съобщава, че след първото разследване е получила още десетки сигнали от потърпевши.

Хамали или рекетьори: Разследване разкри как мними майстори изнудват клиентите си за огромни суми

Ниски цени по телефона, сметки за хиляди евро след приключване на работата и твърдения за заплахи срещу клиенти, които отказват да платят. За схемата разказват още потърпевши пред Вероника Димитрова във втората част на рубриката на NOVA „По следите“ по темата. Разследването проследява дейността на фирми за хамалски и строително-ремонтни услуги в София, срещу които има множество сигнали до полицията и прокуратурата. Клиентите твърдят, че са били принудени да плащат суми, многократно по-високи от първоначално обявените.

 

Натиск и заплахи – на това са били подложени хората, които ни потърсиха след първата част на разследването ни за хамалите рекетьори. Екипът ни получи  десетки сигнали от потърпевши, станали жертва на същата схема – обещание за ниски цени, а после изнудване за огромни суми. Проверката ни показа, че зад бизнеса с хамалски услуги в София стоят едни и същи хора, които се крият зад различни сайтове и фирми.

Кирил Михайлов, собственик на „Хамали Хикс“ ЕООД, и Тихомир Кочов, бивш собственик на „Тишо Строй“ ЕООД, бяха посочени от потърпевши като организатори на хамалски бригади в София. Михайлов живее в жилище за социално слаби в столичния квартал „Факултета“, а Кочов се представя като духовно лице и служи като презвитер в църква край Виетнамските общежития. На телефона на църквата приема поръчки и за хамалски услуги.

След първото ни разследване презвитера Кочов излезе с публично обръщение и отправи предупреждение към екипа ни: „Знайте, че си имате работа с Господа. Предавам ви в ръцете на Господа, журналисти. А ти като репортер как спиш? Знаеш ли, че един ден си задължен да напуснеш това тяло. Ще горите в ада.“

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Въпреки, че и Михайлов и Кочов отричат обвиненията, десетки  потърпевши твърдят, че са били изнудвани и измамени от бригади, свързани с тях.

„Аз се намирам там сам с 8 човека, сам, никой не знае, че тези хора са дошли на моя адрес. Всичко може да стане. Вратата е затворена и аз не мога да изляза от тях, дори от апартамента. Те бдят дали някой ще звънне на полиция“, разказва потърпевш.

Мъж от София се оказва обграден от група хамали, след като отказва да плати над 4000 лв. за къртене на замазка и премахване на алуминиеви каси. Случаят му е от миналата година: „Фирмата е „Тишо строй ” ЕООД. Обадих се на телефона, който беше посочен и говорих с Тихомир Кочов. Като съответно за тази работа, той ми даде оферта от 250 лв.“

След края на работата цената скочила 16 пъти и стигнала 4020 лева. Мъжът отказал да плати, но твърди, че хамалите са го принудили: „Аз звъннах на Тихомир Кочов. Той съответно ми каза, че аз трябва да платя на неговите хора, че иначе ще ме съди. Парите по банков път са преведени на Траян Кочов, който разбирам, че е синът на Тихомир Кочов.“

Мъжът подава сигнал, но прокуратурата отказва да образува досъдебно производство.

Името на Траян Кочов, син на презвитера Тихомир Кочов, изплува и в други истории, завършили с натиск и заплахи. Потърпевши твърдят, че той командвал бригадите по телефона и определял колко пари да се искат от клиентите. Пускал обяви през различни сайтове.

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„130 евро на кубик. Аз се съгласих, защото по моя преценка не бяха повече между 2 и 3 кубика. За 15 минути разтовариха от втория етаж боклуците и слязохме долу при камиончето и той каза, това са 10 кубика – 1300 евро“, разказа Румен Терзийски. „Предварително ми даде цена от 150 лв. ориентировъчно за къртенето на тези плочки. След около десетина минути къртене, дойде при мен и ми каза, горе долу вече съм извозил около 60 чувала. Около 6000 лв. е вече сумата, да продължаваме да къртим или не“, каза още Румен Терзийски и допълва: „Казах, че такива пари не мога да дам. И според мен не струва толкова, няма тази кубатура. И ме наобиколиха и започнаха да ме заплашват, че ще имам неприятности. И как може, те са си свършили работата, аз да не платя. Психически ми въздействаха много неприятно.“

„Казах, че няма как да платя тези пари. След, което те спряха с къртенето и ме наобиколиха в стаята. И двама стояха на вратата като не можех да изляза. Казах, че няма да излязат от апартамента докато не платя и, че ако нещо направя впоследствие ще има проблеми. Останалите 5-6 човека бяха около мен. Тя бяха с къртачи, с някакви инструменти, с лопати около мен и на практика аз нямаше нищо какво да направя, нито да се обадя на 112, нито нищо. Казаха, че знаят къде живея, че ще има проблеми, ще ми начупят жилището след това. Предложиха даже, че могат да отидат с мен до банкомата. Но изрично ми казаха, че трябва да се кача с тяхното бусче и да отида с тях до банкомата“, разказва още Терзийски.

От страх двамата мъже превеждат нереално високите суми по сметката на Траян Кочов. Единият от тях снима камиона, с който хамалите отиват пред дома му. Същият камион се оказва паркиран пред църквата, в която служи баща му. Тихомир Кочов твърди, че камионът не работи.

Тихомир Кочов обещава да даде интервю, но след това се отказва. Твърди, че хамали злоупотребяват с името на фирмата му и дори издават фактури без печат без негово позволение. Признава, че викан многократно в полицията да дава обяснения.

„Аз съм свещеник и не желая отново да бъда публикуван по телевизии“, каза по телефона Тихомир Кочов.

Търсим за коментар и сина на Тихомир Кочов – Траян, срещу когото също има подадени сигнали в полицията за драстично завишени цени и отправени заплахи към клиенти. Още при първото ни разследване го открихме на телефона, оставен в сайта Destroy.bg, който предлага къртене, чистене и извозване на отпадъци. Именно от там следващия потърпевш е извикал бригада.

„Първоначалната цена мисля, че беше 45 евро за самия труд и около 30 евро за чувал. След 40 минути прекарани на обекта, от които 30 минути труд, те поискаха 900 евро като заплашиха, че няма как да не си платим. Едва ли не щели да ги вземат така или иначе тези пари. Ако трябва ще се върнем“, разказва друг потърпевш.

Новите сигнали ни връщат и към Кирил Михайлов, собственикът на „Хамали Хикс“ ЕООД, който ви показахме в първото ни разследване. Сред потърпевшите от тази фирма е жена, която е повикала работниците за отпушване на септична яма.

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„Предварително казаха около 2000 евро, което на нас ни се стори безумно, защото друг път е около 300–350 евро това изпразване. След това свалиха на 1500 евро. Отказаха да издадат касова бележка или фактура, без да начислят още 20% отгоре“, разказа тя.

Търсим отново Кирил Михайлов на адреса в София, където е регистрирана фирмата му „Хамали Хикс“ ЕООД и където живее самият той – комплекс за социално слаби в квартал „Факултета“. Докато снимаме той ни вижда, побягва и за секунди изчезва от погледа ни.

Собственик на фирма, която се занимава с отпушване на канали твърди, че Михайлов не само, че рекетира и изнудва клиенти, но чрез заплахи се опитва да изчисти конкурентите си от пазара. Мъжът ни предоставя и записи на телефонни разговори. На тях се чува гласът на Михайлов и на негов работник.

„Те реално заплашват. Казват, ще викаме вас и ще бием вашите работници. Ще чупим главите ви. Ще избием зъби. Ще вземем вашите камиони, ще вземем вашата техника. Махайте се оттук, спирайте да правите реклами“, разказва собственикът на фирма Дмитрий Карпов.

Само на няколко метра от адреса на фирмата на Кирил Михайлов, в съседния блок, е регистрирана друга фирма за хамалски услуги — „Емил Славчев Груп“ ЕООД, за която клиенти твърдят, че също са били изнудвани да плащат огромни суми.  А връзката между двамата собственици не се изчерпва само със съседните адреси. Те демонстрират близки приятелски отношения, като позират прегърнати на общи снимки.

„Като кубатура излезе 11 кубика за тези две легла, диван и малка ъглова ракла. Това умножено по 350, цената на кубик, даваше 3950 лв. Отидохме с техния бус до близкия банкомат, за да изтегля допълнително пари. През това време звъннаха на шефа през моя телефон. В този момент човекът, който оперираше с моя телефон изтри историята от обажданията към неговия телефон, изглеждайки сякаш се опитва да заличи следи. И превеждам 3950 лв. „Емил Славчев Груп“ ЕООД“, каза потърпевшият.

„Обявиха първоначална цена от 200 лв., но шокът дойде когато ми поискаха 10 000 лв. в същия този ден. И поради това се наложи да им дам лични данни по лична карта и съответно да обещая, че ще преведа тази сума по банков път, което направих – 6420 лв.“, разказа Спиро Константинов.

Емил Славчев, собственикът на „Емил Славчев Груп“ ЕООД отрича да изнудвал негови клиенти: „Не знам кой го е казал това нещо, но явно имате много голяма грешка. Няма човек, който да съм го накарал и да съм го изнудил да ми плаща, след като съм извършил някаква услуга.“

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С нас се свързаха и две жени, едната от които е  платила 12 000 евро за отстраняване на теч в баня, а другата 800 евро за отпушване на канал.

„Дадох им с превод по айбан със сметка около 8 000 евро. И съответно кеш около 4000 евро, общо 12 000 евро. Искаха 20 000 евро. В случая високата цена, фрапантно високата цена, беше продиктувана от това, че съм сама жена“, каза едната потърпевша.

Жената не знае нито името на фирмата, нито имената на работниците, които са отишли в дома й. Превела е сумата от 12 000 евро на жена от столичния квартал „Красна поляна“, чиито съпруг живее в блоковете на виетнамските общежития.

„Когато нещата ескалираха, съответно се разрових в сайта им и установих, че няма фирма. Само има телефон за контакт, на който всеки път отговаря различен глас. Установих, че има само телефон и, че съм жертва на измама рекет“, споделя тя.

За отпушването на канал в баня на друга жена от София поискали 800 евро. Когато обяснила, че няма толкова пари, последвали заплахи, твърди тя: „Излязох от банята, взех телефона, в гугъл написах отпушване на канали и първата фирма, която ми излезе беше 24/7. Вие ми дължите 800 евро. Единият от мъжете ме хвана за рамото и каза, госпожо, трябва да си платите, няма да тръгнем оттук докато не си платите. Казах, нямам, мога да платя в края на месеца, когато получа заплата. Имах чувството, че тези мъже ще ни пребият, ще ни пребият вкъщи. Просто си бяха опасни.“

Почти всички потърпевши са търсили помощ от полицията и прокуратурата. Но досъдебно производство не е образувано по нито един от случаите. Въпреки разказите за заплахи и изнудване, институциите не са установили данни за физическо насилие и са разглеждали случаите като гражданскоправни спорове.

Източник: NOVA    
Хамалски услуги рекет разкрития изнудване клиенти суми
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