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Новата визия на Били Айлиш накара феновете да кажат едно и също: „Не бяхме подготвени“

След като кумува на сватбата на брат си, изпълнителката скъси светлокестенявите си кичури и загатна за началото на нов сезон в кариерата си

23 октомври 2026, 10:17
Новата визия на Били Айлиш накара феновете да кажат едно и също: „Не бяхме подготвени“
Снимката е архивна   
Източник: БГНЕС

И зпълнителката на хита "Birds of a Feather" често използва промяната във визията и косата си като символ на нова албумна ера. Възможно ли е това да е тя?

Били Айлиш навлиза в есента с чисто нова визия, която да пасва на сезона - или поне с обновена версия на досегашната, съобщава Hello!.

24-годишната музикантка се включи в страницата си в Instagram в четвъртък, 22 октомври, с клип след подстригване.

Като промяна спрямо наскоро дебютиралите ѝ светлокестеняви кичури от по-рано този месец, Били заложи на познатата ножица и подстрига косата си, хвалейки се с по-къс каре боб, с оформени краища, рамкиращи лицето ѝ около брадичката.

Феновете обикнаха обновената ѝ визия, като мнозина по-специално отбелязаха колко много новата подстрижка я кара да прилича на брата ѝ Финиъс. Наскоро Били влезе и в ролята на длъжностно лице, което води сватбената церемония на по-големия ѝ брат с ютубърката Клаудия Сулевски, и дори изпълни хита си "Birds of a Feather" на сватбеното тържество.

„Как е възможно един човек да изглежда толкова добре с всякакви прически?“, възкликна един от тях. Друг коментира: „Сега си личаща двойка с Финиъс ХАХАХА“, а трети добави: „Сега тя наистина прилича на Фин“, докато един фен написа: „О, боже, не бях подготвен.“

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