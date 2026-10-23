Мъж падна от влак на гара Чирпан, борят се за живота му

65-годишен мъж е с опасност за живота след падане от влак на гара Чирпан на 21 октомври.

Първоначално отказал лечение, но на следващия ден бил откаран в болница в Стара Загора.

По случая е образувано досъдебно производство.

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Мъж на 65 години е настанен в старозагорска болница с опасност за живота, след като е паднал при потегляне на пътнически влак на железопътната гара в Чирпан. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е станал около 22:00 ч. на 21 октомври, когато пътнически влак от Пловдив за Стара Загора потеглял от гарата в Чирпан, при което от влака на перона на гарата е паднал 65-годишен мъж. Същият е бил прегледан и обслужен от екип на филиала за спешна медицинска помощ в Чирпан, като е отказал лечение и е бил освободен.

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На следващия ден в 09:30 ч. мъжът е посетил отново филиала за спешна медицинска помощ в Чирпан, прегледан е отново и е откаран в болница в Стара Загора за допълнителен преглед. Мъжът е настанен в болницата с опасност за живота, посочват от полицията.

Образувано е досъдебно производство.

През март 2025 г. възрастен мъж почина, след като бе блъснат в Казанлък от бързия влак Бургас - София.