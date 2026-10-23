До 20 градуса в изборния ден, кога идва застудяването?

България

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23 октомври 2026, 08:35
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  • През изборния уикенд температурите ще достигат 15–20 градуса.
  • В събота и неделя се очакват повече слънчеви часове, но сутрин на места ще има мъгли.
  • След сряда през следващата седмица температурите ще се понижат, като максималните ще бъдат 11–16 градуса, а минималните ще се доближат до нулата.

Студен атмосферен фронт ще премине през България в петък, носейки валежи и силен северозападен вятър. През почивните дни обаче времето ще се подобри, като в Деня за размисъл и в деня на президентските избори се очакват повече слънчеви часове. Температурите ще останат сравнително високи за края на октомври - между 15 и 20 градуса, предава NOVA.

В петък дъждовете ще започнат още в ранните часове, като първоначално ще обхванат планинските райони и Западна България. По-късно валежите ще се изместят към централните и източните части на страната. На запад облачността постепенно ще намалява и ще има слънчеви периоди. Вятърът ще се усили и ще се ориентира от северозапад, с което ще нахлуе по-хладен въздух.

В събота, когато е Денят за размисъл преди президентския вот, времето ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове обаче на места ще има мъгли и намалена видимост, особено около водоемите, в низините и котловините.

В неделя, 25 октомври, когато българите ще гласуват за президент, времето ще остане сравнително спокойно. Сутринта отново ще има предпоставки за образуване на мъгли, а следобед облачността ще бъде променлива, с чести слънчеви периоди.

Повече облаци се очакват по Черноморието и в Югозападна България, където на отделни места са възможни слаби превалявания и ръмежи. Максималните температури през изборния ден ще бъдат между 15 и 20 градуса, което ще осигури сравнително меки есенни условия в по-голямата част от страната.

Следващата седмица след сряда температурите ще се понижат и ще бъдат под нормата, обясни климатологът Симеон Матев. Максималните температури ще са 11-16 градуса, а минималните ще приближат нулата.

Източник: NOVA    
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