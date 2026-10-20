25-годишен отива на съд за катастрофа със загинал на Околовръстния път в София

25-годишен шофьор отива на съд за катастрофа със загинал мъж на Софийския околовръстен път. Според обвинението той е карал с 165 км/ч при силен дъжд и слаба видимост, въпреки че при тези условия скоростта е трябвало да бъде не повече от 57 км/ч.

Софийската градска прокуратура е внесла обвинителен акт срещу него в Софийския градски съд.

Катастрофата е станала на 19 април 2025 г. около 2:57 ч. през нощта. Мъжът управлявал лек автомобил в посока от село Световрачене към село Локорско. В района на тир паркинг той се движел с висока скорост по мокрия път.

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Колата му се ударила в движещ се пред нея в същата лента автомобил. Водачът на втората кола е починал на място.

Според прокуратурата шофьорът, предизвикал катастрофата, е нарушил правилата за движение, като не е съобразил скоростта с дъжда, лошата видимост и тъмната част на денонощието.

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Той е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост.

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.