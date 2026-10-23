България

Двама германци пребиха 45-годишен мъж в Несебър

Пострадалият е откаран в болница в Бургас

23 октомври 2026, 10:27
Двама германци пребиха 45-годишен мъж в Несебър
Източник: iStock
  • Двама германски граждани са задържани за побой над 45-годишен мъж в Несебър на 22 октомври.
  • Пострадалият е изпаднал в безпомощно състояние и е откаран в болница в Бургас.
  • На двамата обвиняеми е наложено задържане до 72 часа.

Жесток побой над украинец в Слънчев бряг, двама са задържани

Двама германски граждани са задържани за побой над 45-годишен мъж в Несебър. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Сигналът за инцидента е подаден около 4:35 часа на 22 октомври в Районното управление в Несебър.

Жесток побой над мъж пред магазин в Несебър

Пострадалият е изпаднал в безпомощно състояние и е откаран с екип на Спешна помощ в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.

Първоначално са били задържани трима германци на 38, 39 и 42 години. Те са били на почивка в Слънчев бряг и са отседнали в един и същ хотелски апартамент. Установено е, че преки извършители на побоя са двамата мъже на 38 и 39 години. На тях са повдигнати обвинения, като с постановления на прокуратурата им е наложена мярка "задържане под стража" за срок до 72 часа. Работата по случая продължава.

Източник: БТА, Галя Тенева    
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