България

17 са магистратите, кандидатирали се за европрокурори от България

Крайният срок за подаване на документи до Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет бе 28 юли 2023 г.

31 юли 2023, 13:52
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О бщо 17 магистрати са депозирали заявления за участие в процедурата за подбор на седем европейски делегирани прокурори от Република България.

Това са: Бойко Атанасов – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура; Георги Балков – прокурор в Районна прокуратура – Плевен;

Моника Михайлова-Митова – прокурор в Софийска районна прокуратура (СРП); Валентин Ангелов – прокурор СРП; Бригита Байрякова – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив;

Иван Кучиев – прокурор в Софийска градска прокуратура; Иван Стефанов – заместник-районен прокурор на СРП; Светослав Милушев – прокурор в СРП; Невена Зартова – районен прокурор на СРП;

Тодор Куюмджиев – заместник-районен прокурор на СРП; Виолета Желева – прокурор в СРП; Мирослава Чифчиева-Георгиева – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Перник; Марин Малчев – прокурор в СРП;

Анна Каменова – прокурор в СРП; Светомир Бабаков – съдия в Административен съд – София-област; Пламен Петков – прокурор СРП; Александър Михайлов – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив.

Крайният срок за подаване на документи до Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет бе 28 юли 2023 г., като при подаване на заявление по пощата, определяща е датата на получаване на документите в деловодството на Висшия съдебен съвет. 

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Източник: БГНЕС    
европрокурори България магистрати кандидатури
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