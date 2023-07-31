17 са магистратите, кандидатирали се за европрокурори от България

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О бщо 17 магистрати са депозирали заявления за участие в процедурата за подбор на седем европейски делегирани прокурори от Република България.

Това са: Бойко Атанасов – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура; Георги Балков – прокурор в Районна прокуратура – Плевен;

Моника Михайлова-Митова – прокурор в Софийска районна прокуратура (СРП); Валентин Ангелов – прокурор СРП; Бригита Байрякова – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив;

Иван Кучиев – прокурор в Софийска градска прокуратура; Иван Стефанов – заместник-районен прокурор на СРП; Светослав Милушев – прокурор в СРП; Невена Зартова – районен прокурор на СРП;

Тодор Куюмджиев – заместник-районен прокурор на СРП; Виолета Желева – прокурор в СРП; Мирослава Чифчиева-Георгиева – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Перник; Марин Малчев – прокурор в СРП;

Анна Каменова – прокурор в СРП; Светомир Бабаков – съдия в Административен съд – София-област; Пламен Петков – прокурор СРП; Александър Михайлов – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив.

Крайният срок за подаване на документи до Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет бе 28 юли 2023 г., като при подаване на заявление по пощата, определяща е датата на получаване на документите в деловодството на Висшия съдебен съвет.

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Кои са новите европрокурори

Няма желаещи за делегирани европрокурори от България