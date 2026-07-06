„Хамас“ официално разпусна правителството си в Газа

П алестинското ислямистко движение „Хамас“ обяви, че разпуска правителството, което управляваше Ивицата Газа в продължение на близо две десетилетия, като по този начин проправя пътя за технократски комитет, който да поеме гражданското управление на територията.

„Ръководителят на правителствения комитет за извънредни ситуации Мохамед ал Фара официално подаде оставка. Той също така реши да разпусне комитета, за да улесни административния и управленски преход към Националния комитет за управление на Газа“, заяви пред АФП ръководителят на правителствената медийна служба на „Хамас“ Исмаил ал Тавабта.

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Комитетът беше създаден от Съвета за мир, учреден по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп след посредничеството му за постигане на примирие между „Хамас“ и Израел през октомври 2025 г.

Националният комитет за управление на Газа е временен палестински технократски орган, създаден през януари 2026 г. като част от международния план за следвоенно управление и възстановяване на ивицата Газа. Комитетът има за задача да поеме гражданската администрация на територията след прекратяването на войната между Израел и „Хамас“, като осигурява функционирането на основните обществени услуги, координира възстановяването на инфраструктурата и подпомага хуманитарните дейности.

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Органът е съставен от палестински технократи и експерти, произхождащи от Газа, начело с инженера Али Шаат. По замисъл комитетът е неполитически и не представлява палестинците в международен план, а изпълнява единствено административни функции до провеждането на реформи в Палестинската автономия и създаването на условия за по-трайно управление.

Сред основните му задачи са възстановяването на електроснабдяването, водоснабдяването, здравеопазването и образованието, организирането на гражданската администрация и подпомагането на икономическото възстановяване на анклава. Комитетът трябва да работи под международен надзор, като координира дейността си с донори и хуманитарни организации.

Въпреки официалното му създаване, реалното поемане на управлението в Газа среща сериозни затруднения. Според различни информации Израел забавя допускането на членовете му в ивицата, а влиянието на „Хамас“ върху сигурността на място остава ключов фактор. Анализатори отбелязват, че успехът на комитета ще зависи както от международната подкрепа, така и от способността му да осигури реално функциониране на институциите и бързо подобряване на условията за живот на населението.