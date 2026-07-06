Мият извънредно „Люлин“ заради пожара

С толичната община започна интензивно извънредно миене на пътната мрежа в район „Люлин“ като допълнителна мярка за подобряване качеството на въздуха след пожара в частната база за отпадъци, предаде БГНЕС.

Екипите работят по отстраняване на остатъчни частици в 3-ти, 4-ти и 5-ти микрорайон, както и по бул. „Добринова скала“. За гарантиране на чистотата и в непосредствена близост до инцидента, Общината пое и почистването на бул. „Банско шосе“, въпреки че трасето е под управлението на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Терзиев: Нормализира се качеството на въздуха след пожара в София

Столичната община продължава да мониторира данните за качеството на въздуха в района, които потвърждават, че то е напълно стабилизирано след инцидента. Мобилната автоматична измервателна станция (МАИС) ще остане позиционирана в района още 9 дни за допълнителна сигурност. Столичната община призовава гражданите да следят данните за качеството на въздуха в реално време чрез официалната уеб платформа на общината.

Последвалият пожара в базата за отпадъци край столичния квартал „Люлин“ на 1 юли отговор на властите премина през няколко ясно фази. Първоначалната реакция на Столичната община беше незабавното разполагане на мобилна станция за измерване на качеството на въздуха, която в първите часове след инцидента не отчете притеснителни стойности.

Завишени нива на канцерогена бензен в "Люлин"

Ситуацията ескалира на следващия ден, когато промяната в метеорологичните условия – утихването на вятъра, доведе до задържане на димния облак. Тогава беше уставен канцерогена бензен във въздуха. В отговор на този конкретен риск общината задейства превантивни мерки, като отправи официални препоръки към жителите на засегнатите райони, най-вече към уязвимите групи, да ограничат престоя си навън и да държат прозорците затворени. Уведомления бяха изпратени до всички детски градини и училища. След като данните започнаха да се подобряват, на извънреден брифинг инж. Марин Маринов от Столичната община обяви, че стойностите вече са „изключително добри“ и няма риск за здравето на хората, а малко по-късно и от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) уточниха, че бензенът не превишава допустимите норми. Целта на миенето сега е премахването на остатъчни замърсявания от пътната настилка и окончателното нормализиране на обстановката.