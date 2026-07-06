България

Мият извънредно „Люлин“ заради пожара

Столичната община продължава да мониторира данните за качеството на въздуха

Николай Киров Николай Киров

6 юли 2026, 16:15
Мият извънредно „Люлин“ заради пожара
Източник: БГНЕС

С толичната община започна интензивно извънредно миене на пътната мрежа в район „Люлин“ като допълнителна мярка за подобряване качеството на въздуха след пожара в частната база за отпадъци, предаде БГНЕС. 

Екипите работят по отстраняване на остатъчни частици в 3-ти, 4-ти и 5-ти микрорайон, както и по бул. „Добринова скала“. За гарантиране на чистотата и в непосредствена близост до инцидента, Общината пое и почистването на бул. „Банско шосе“, въпреки че трасето е под управлението на Агенция „Пътна инфраструктура“. 

Терзиев: Нормализира се качеството на въздуха след пожара в София

Столичната община продължава да мониторира данните за качеството на въздуха в района, които потвърждават, че то е напълно стабилизирано след инцидента. Мобилната автоматична измервателна станция (МАИС) ще остане позиционирана в района още 9 дни за допълнителна сигурност. Столичната община призовава гражданите да следят данните за качеството на въздуха в реално време чрез официалната уеб платформа на общината.

Последвалият пожара в базата за отпадъци край столичния квартал „Люлин“ на 1 юли отговор на властите премина през няколко ясно фази. Първоначалната реакция на Столичната община беше незабавното разполагане на мобилна станция за измерване на качеството на въздуха, която в първите часове след инцидента не отчете притеснителни стойности.

Завишени нива на канцерогена бензен в "Люлин"

Ситуацията ескалира на следващия ден, когато промяната в метеорологичните условия – утихването на вятъра, доведе до задържане на димния облак. Тогава беше уставен канцерогена бензен във въздуха. В отговор на този конкретен риск общината задейства превантивни мерки, като отправи официални препоръки към жителите на засегнатите райони, най-вече към уязвимите групи, да ограничат престоя си навън и да държат прозорците затворени. Уведомления бяха изпратени до всички детски градини и училища. След като данните започнаха да се подобряват, на извънреден брифинг инж. Марин Маринов от Столичната община обяви, че стойностите вече са „изключително добри“ и няма риск за здравето на хората, а малко по-късно и от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) уточниха, че бензенът не превишава допустимите норми. Целта на миенето сега е премахването на остатъчни замърсявания от пътната настилка и окончателното нормализиране на обстановката.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Пожар в Люлин Качество на въздуха Столична община
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
8-годишно дете с електрическо АТВ блъсна 4-годишно момиченце в Шумен

8-годишно дете с електрическо АТВ блъсна 4-годишно момиченце в Шумен

Пълен абсурд: Бъкингам оттегли офертата към принц Хари, след като той я прие

Пълен абсурд: Бъкингам оттегли офертата към принц Хари, след като той я прие

Русия подготвя провокация, която може да разбие НАТО

Русия подготвя провокация, която може да разбие НАТО

„Стомахът ми сам се изяжда“: Милионерът, който иска да живее вечно, е диагностициран с нелечимо заболяване

„Стомахът ми сам се изяжда“: Милионерът, който иска да живее вечно, е диагностициран с нелечимо заболяване

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
5 причини защо кучето не ви обръща внимание

5 причини защо кучето не ви обръща внимание

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 3 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 3 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 3 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хванаха дрогиран без книжка в откраднат „Мерцедес“

Хванаха дрогиран без книжка в откраднат „Мерцедес“

България Преди 1 час

В сектор „Пътна полиция“ е образувано бързо производство

Села в Монтанско със забрана за консумиране на водата от чешмите

Села в Монтанско със забрана за консумиране на водата от чешмите

България Преди 1 час

Установени са завишени нива на арсен

Прокуратурата поиска постоянен арест за шефа на ВиК – Бургас и служител

Прокуратурата поиска постоянен арест за шефа на ВиК – Бургас и служител

България Преди 2 часа

Според обвинението двамата са нанесли значителни финансови щети на водоснабдителното дружество

Йотова: Държава, която иска да е технологична, трябва първо да бъде държава на математиката

Йотова: Държава, която иска да е технологична, трябва първо да бъде държава на математиката

България Преди 2 часа

Президентът призова за повече инвестиции в образованието, науката и изследванията, за да може България да бъде конкурентна в технологичната ера

Откриха „вероятния произход“ на мистериозните космически топки в Австралия

Откриха „вероятния произход“ на мистериозните космически топки в Австралия

Свят Преди 2 часа

Властите отцепиха плаж в Куинсланд заради шест масивни сфери, паднали от орбита. Екипи в защитни костюми прибраха мистериозните обекти под засилена охрана поради сериозни опасения от остатъци от силно токсично ракетно гориво

Вихър от емоции в края на първия сезон на „SOS Разтребители“

Вихър от емоции в края на първия сезон на „SOS Разтребители“

Любопитно Преди 2 часа

Даниел Бачорски и екипът му ще подкарат багер и ще стигнат до Божия мост във финалните епизод на предаването в понеделник и вторник от 20:00 ч.

<p>Започва изплащането на осъвременените пенсии</p>

Започва изплащането на осъвременените пенсии: Ето кога ще получат парите си пенсионерите

България Преди 3 часа

От началото на месец юли е повишена и социалната пенсия за старост

<p>Ад в рая! Тайфун от категория 5 удари Гуам и Марианските острови</p>

Супертайфун „Бави“ удря Марианските острови с ветрове до 290 км/ч

Свят Преди 3 часа

Бурята от категория 5 засегна Гуам, Тиниан и Сайпан, като властите предупредиха за катастрофални разрушения и наводнения

„Бързал за работа“: Шофьор се вряза с колата си в бензиностанция в Русе

„Бързал за работа“: Шофьор се вряза с колата си в бензиностанция в Русе

България Преди 3 часа

Автомобилът преминал между две бензиноколонки и се забил във витрината на сградата, по чудо няма пострадали

Нови правила за работещите през платформи: какво трябва да промени България

Нови правила за работещите през платформи: какво трябва да промени България

Парите ни Преди 3 часа

Куриери, шофьори, фрийлансъри и други заети през приложения може да получат по-ясен трудов статут

<p>Радев заминава за Анкара, ще се срещне с Ердоган преди срещата на върха на НАТО</p>

Румен Радев заминава за Анкара, ще се срещне с Ердоган преди срещата на върха на НАТО

България Преди 3 часа

Разговорът между двамата лидери ще се състои в президентския комплекс „Бештепе“

<p>Емрах Стораро проговори, след като джипът му бе заснет на пешеходната зона в Созопол</p>

Емрах Стораро след поредното нарушение: Имаше и други коли, но вие забелязахте само тази

България Преди 3 часа

Установява се дали има нарушение на Закона за движение по пътищата след преминаването през пешеходната зона

Беатрис Халваджиян открехва вратата към музикалния си свят и амбициите за международна кариера

Беатрис Халваджиян открехва вратата към музикалния си свят и амбициите за международна кариера

Любопитно Преди 4 часа

Ако се чудите как се гради кариера с толкова хъс и амбиция, Беатрис е примерът, от който имате нужда

<p>Премиерът на Австралия се извини след скандал с&nbsp;Кайли Миноуг</p>

Австралийският премиер Албанезе предизвика критики с изказвания за Кайли Миноуг, извини се

Любопитно Преди 4 часа

Изказванията му в подкаст предизвикаха политически реакции и обвинения в неуважение и сексизъм

НЗОК започва мащабни проверки на управлението си за последните три години

НЗОК започва мащабни проверки на управлението си за последните три години

България Преди 4 часа

Одитът ще обхване обществените поръчки, лекарствената политика, медицинските изделия и финансирането на лечението на деца у нас и в чужбина

Банковите измами в Нидерландия скочиха с 30%

Банковите измами в Нидерландия скочиха с 30%

Свят Преди 4 часа

Това сочат данни на Нидерландската централна банка

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg

Защо кучето ми не пие вода, въпреки че изглежда жадно

dogsandcats.bg
1

Юлска жега и гръмотевични бури

sinoptik.bg
1

Спасиха лисица в горнооряховско училище

sinoptik.bg

Бебе на хоризонта: Кристина Верославова украси болничната стая с картини и цветя

Edna.bg

Нова драма в кралското семейство: Оттеглиха поканата към принц Хари за Бъкингамския дворец в последния момент

Edna.bg

Португалия - Испания: Световният сблъсък на стадион, създаден за майсторство

Gong.bg

Бивш играч на Левски замина за Грузия

Gong.bg

Румен Радев се срещна с президента на Турция в Анкара

Nova.bg

Възмущение в Созопол заради колата в парка, Емрах Стораро потвърди, че е бил зад волана

Nova.bg