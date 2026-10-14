Краят на имотната треска: Сделките падат с 22%, но цените стоят

През последното тримесечие българският пазар на недвижими имоти отчита спад на сделките с около 22% спрямо пиковите нива от миналата година, когато купувачите масово бързаха да придобият имоти преди приемането на еврото. Това заяви управителят на „Кредит Център“ Тихомир Тошев пред Радио Фокус.

По думите му последните две тримесечия на миналата година са били време на голяма еуфория – хората са бързали да купят преди влизането в еврозоната от страх, че цените ще скочат. „В това бързане в края на второто полугодие на миналата година имаше много неразумни сделки, сделки над пазарна цена“, каза Тошев.

„Новото нормално“

Бизнесът говори за връщане към нормален пазар, а Тошев го нарича „новото нормално“. Сделките са по-малко, но се променя и поведението на купувачите и продавачите.

„Купувачите днес вече не бързат да купят на всяка цена. Те много избират, гледат съотношение цена-качество, гледат локацията, което продължава да е най-важното“, обясни той.

Сделките се сриват, цените – не. Има ли имотен балон?

В над 70% от случаите купувачите постигат отстъпка между 5% и 10% от офертната цена. Част от продавачите пък предпочитат да изтеглят имотите си от пазара, вместо да правят сериозни отстъпки.

Три от всеки четири покупки в София са с кредит

Банките у нас поддържат едни от най-ниските лихви в Европа, което стимулира покупките с кредитно финансиране. Докато в предходните години около 60% от сделките в София са били с ипотека, сега делът им достига 74%.

„Хората са по-внимателни, защото при тези цени на имотите в София много често вече се теглят кредити по 200–250 000 евро, за да си купим жилище“, обясни Тошев. В луксозния сегмент кредитите са между 350 000 и 500 000 евро. Според него това ще води до разумни купувачи, които преценяват възможностите си, и продавачи, които ще продължат да търсят най-добрата възможна цена.

Скъпо е довършването, не данъците

Данъците и таксите при покупка на имот в България остават сравнително ниски спрямо останалите европейски държави, посочи Тошев. Той даде за пример Барселона, където местният данък при придобиване е 10%. При жилище за 500 000 евро това означава 50 000 евро данък, докато в България, където в големите градове данъкът най-често е 3%, сумата е 15 000 евро.

Имотите няма да поевтинеят, но ще поскъпват по-бавно

Сериозното оскъпяване идва от това, че новото строителство у нас се продава на шпакловка и замазка. За двустаен апартамент в София са нужни средно между 35 000 и 45 000 евро допълнително за ремонт и обзавеждане.

Инвеститорите се оттеглиха

Според Тошев големите инвеститори и спекулативните купувачи до голяма степен са се оттеглили от пазара заради високите цени. Чуждестранни фондове за масово изкупуване на имоти на едро засега не оказват съществено влияние на българския пазар.

Той съветва купувачите и продавачите да подхождат информирано, да правят задълбочени проучвания и да избягват рискови решения в променящата се икономическа среда.