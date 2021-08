Столтенберг: Ужасяващо терористично нападение

Г енералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг осъди двойния самоубийствен атентат край летището в Кабул, определяйки го като "ужасяващо терористично нападение", насочено срещу афганистанците, които се опитват да напуснат Афганистан, и срещу усилията на алианса да ги евакуира, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

I strongly condemn the horrific terrorist attack outside #Kabul airport. My thoughts are with all those affected and their loved ones. Our priority remains to evacuate as many people to safety as quickly as possible.