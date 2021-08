Десетки убити след експлозиите в Кабул, сред тях и американски военни

Д ванайсет американски военнослужещи са загинали при днешното бомбено нападение край летището в афганистанската столица Кабул, съобщи началникът на централното командване на въоръжените сили на САЩ ген. Кенет Макензи, предаде ДПА.

Ранените сред американските сили на кабулското летище са 15,

каза Макензи в Пентагона по време на видеовръзка с журналисти.

Силите на САЩ продължават евакуационната операция дори след унищожителното нападение на летището в афганистанската столица, каза още Макензи.

Афганистански представител е заявил, че най-малко 60 афганистанци

са загинали, а 143 са били убити в нападението, предаде Асошиейтед прес. С тях броят на жертвите на бомбеното нападение, извършено от поне двама атентатори- самоубийци, достига до най-малко 72.

Отговорност за нападението е поела Ислямска държава

чрез съобщение на информационната агенция на терористичната групировка Амак, съобщи Ройтерс.

Още два мощни взрива

са били регистрирани в околностите на Кабул, съобщи телевизия "Ал Арабия", цитирана от ТАСС.

По-рано се появи информация,

че най-малко 13 души, включително деца, са загинали днес при предполагаем самоубийствен атентат край летището в Кабул, предаде Ройтерс, като се позова на представител на талибаните. Според него има голям брой ранени сред талибаните, охраняващи периметъра на летището. Хирургическа болница на италианска благотворителна организация съобщи, че лекува над 60 ранени. Американски представител каза, че може би са ранени петима американски военнослужещи, един от тях сериозно. Говорител на ООН заяви, че засега няма информация да има пострадали сред служителите на световната организация.

Видеоклип, качен в интернет от афганистански журналист,

показва куп окървавени тела сред отломките от експлозията. Снимащият ридае зад кадър.

Говорителят на Пентагона Джон Кърби съобщи, че експлозията, станала на един от трите входа към летището, е била част от "комплексна атака", взела жертви. Той каза също, че е имало поне още един взрив във или до хотел "Барън", близо до този вход.

В изявление на говорителя на Пентагона Джон Кърби се говори за "известен брой" убити в атаките американски военнослужещи, но не се уточнява колко. Има и ранени американски военни. Сред жертвите на атаките има и афганистанци, каза Кърби.

Statement on this morning's attack at #HKIA: pic.twitter.com/Qb1DIAJQJU