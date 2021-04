Ваксинирана майка роди бебе с антитела в Турция

Б ебето на ваксинирана майка срещу COVID-19 туркиня се е родило с антитела, съобщава турският в. "Дейли сабах".

Зейнеп Аслъ Каплан, която работи в родилната клиника на болница в Анкара, е била ваксинирана с две дози от китайската ваксина "КоронаВак" в рамките на ваксинацията на медиците.

Каплан е получила първата доза в 29-ата гестационна седмица на бременността си, а втората - в 33-тата седмица.

Жената е родила преди 20 дни, в 38-ата седмица на своята бременност.

