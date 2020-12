В Русия започна мащабно ваксиниране срещу Covid-19

Р усия обяви началото на мащабна ваксинация на населението с руската ваксина Sputnik V срещу Covid-19. В Москва поставянето на ваксината започна днес. Само през първите пет часа пет хиляди души са се записали за ваксината.

Лекарите, учителите и социалните работници ще бъдат първите, които ще бъдат ваксинирани. Предвижда се през декември да бъдат ваксинирани 2 милиона души.

Президентът Владимир Путин обяви началото на кампания за ваксиниране на населението в сряда, 2 декември. Министърът на здравеопазването Михаил Мурашко в началото на декември, при представянето на руската ваксина на специална сесия на Общото събрание на ООН, заяви, че Sputnik V вече е поставен на над 100 хил. души, предимно хора от различни рискови групи.

RDIF CEO Kirill Dmitriev tells @BBCWorld in an interview that 2 million people will be vaccinated with #SputnikV in Russia in December 2020.https://t.co/dyic6V3HHK