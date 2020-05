Тръмп закрива щаба за борба с COVID-19

А дминистрацията на американския държавен глава Доналд Тръмп се подготвя да закрие щаба към Белия дом за борба с коронавируса с цел рестарт на икономиката.

Тръмп: САЩ ще имат ваксина срещу COVID-19 до края на 2020 г.

В същото време обаче починалите с COVID-19 в САЩ вече са над 70 000, а експерти предупреждават, че най-лошото тепърва предстои, пише "Гардиън".

Вицепрезидентът Майк Пенс, който ръководи щаба, коментира вчера, че координирането на отговора срещу коронавируса може да бъде прехвърлено на федералните агенции в края на май или началото на юни.

В САЩ одобриха експериментално лекарство за COVID-19

"Не казвам, че всичко е перфектно, и да, някои хора ще бъдат ли засегнати? Да. Някои хора ще бъдат ли засегнати лошо? Да, предупреди Тръмп по време на посещение в Аризона.

"Ние ще трябва да отворим страната, ще трябва да отворим скоро", добави той.

