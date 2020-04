СЗО: Действахме бързо и решително в кризата с коронавируса

Ш ефът на Световната здравна организация защити реакцията ѝ в контекста на новия коронавирус, като заяви, че СЗО е действала бързо и решително, предаде агенция "Ройтерс", цитирана от БТА.

“...the WHO has acted quickly and decisively to respond to warn the world,” WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus said after giving a timeline of what the body knew in the lead-up to declaring COVID-19 a global emergency on Jan. 30. https://t.co/xa2lhxlQ4G