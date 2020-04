Тръмп: Китай прави всичко възможно, за да загубя президентските избори

К итай иска да загубя на президентските избори в САЩ през ноември. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от "Ройтерс".

Американският държавен глава посочи като доказателство за това начина, по който Пекин действа в кризата с пандемията COVID-19.

