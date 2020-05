В САЩ одобриха експериментално лекарство за COVID-19

В ластите в САЩ одобриха експериментално лекарство за употреба при пациенти с коронавирус.

Това се случва в момент, когато доста американски щати облекчиха блокирането поради пандемията въпреки поредния скок на смъртта от болестта, съобщава АФП.

За употребата на Remdesivir, антивирусно лекарство, първоначално разработено за лечение на ебола, беше дадена зелена светлина в петък, след като основно проучване установи, че стимулира възстановяването при пациенти с COVID-19, предаде БГНЕС.

