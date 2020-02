„Страшният” социалист Сандърс заплашва САЩ с „революция”

С амообявилият се за демократичен социалист Бърни Сандърс вече води убедително според социологическите проучвания в кампанията за номинация на Демократическата партия за следващите президентски избори в САЩ, които ще се проведат в началото на ноември.

След вота в първите два щата Сандърс е втори с 21 делегата, след Пит Буттиджич, който има 22. Изненадващо доскорошният фаворит Джо Байдън, бившият вицепрезидент на Барак Обама, има само 6 делегата.

В Айова Сандърс загуби с малко електоралния вот, въпреки че за него бяха гласували повече хора. В Ню Хемпшир обаче социалистът спечели.

Възходът на Сандърс накара мултимилиардера Майкъл Блумбърг изненадващо да се включи в надпреварата, давайки стотици милиони долари за реклами в национален мащаб.

А в ръководството на Демократическата партия са наистина притеснени. Появиха се дори спекулации, че на Сандърс ще бъде отказана номинация, дори да спечели вътрешнопартийните избори.

Вчера Блумбърг за първи път участва в дебат между кандидатите и общото мнение е, че го загуби.

Настоящият президент Доналд Тръмп, който води убедително във вътрешнопартийните избори на Републиканската партия се подигра на Блумбърг, наричайки представянето му „най-лошото, което някога съм виждал, а съм виждал доста лоши”.

Mini Mike Bloomberg’s debate performance tonight was perhaps the worst in the history of debates, and there have been some really bad ones. He was stumbling, bumbling and grossly incompetent. If this doesn’t knock him out of the race, nothing will. Not so easy to do what I did!