СЗО: Европа влиза в примирие с COVID-19

Д ве години след избухването на пандемията от COVID-19 Европа скоро може да навлезе в "дълъг период на спокойствие" поради високия процент на ваксинация, по-лекия вариант Омикрон на коронавируса и края на зимата, обявиха от СЗО.

"Този период на по-висока защита трябва да се разглежда като примирие, което може да ни донесе траен мир", заяви пред репортери директорът на СЗО за Европа Ханс Клуге. "Ситуацията, която не сме преживявали досега при тази пандемия, ни дава възможност за дълъг период на спокойствие".

Освен това Европа ще бъде в по-добра позиция да отблъсне всяко възобновяване на предаването на инфекцията, "дори и при по-вирулентен вариант" от Омикрон, посочи Клуге.

"Вярвам, че е възможно да се реагира на новите варианти, които неизбежно ще се появят - без да се налагат отново такива деструктивни мерки, каквито ни бяха необходими преди", каза Клуге.

Той обаче предупреди, че този оптимистичен сценарий ще се сбъдне само ако държавите продължат кампаниите си за ваксиниране и засилят наблюдението за откриване на нови варианти на коронавируса.

Клуге също така призова здравните органи да защитават рисковите групи и да насърчават индивидуалната отговорност.

