Скандал между "Астра Зенека" и ЕС, не доставят ваксини

Ф армацевтичната компания "Астра Зенека" не е дала задоволителни отговори на Европейската комисия защо няма да изпълни ангажимента си за обема на доставките на ваксини срещу ковид-19 в ЕС.

Информацията за проблема оповести еврокомисарят по здравеопазването Стела Кирякидис.

Преди това Европейската комисия призова британския производител на лекарства да даде незабавни отговори относно обявеното намаляване с 60% на доставките на ваксини за коронавирусa в ЕС.

В неделя здравният комисар Стела Кириакидес изпрати писмо до фармацевтичната компания с искане за разяснения относно информацията, че обемите на доставки на ваксината ще бъдат "по-ниски от първоначално очакваните".

"Имаме сериозни въпроси и очакваме да им бъде отговорено в понеделник", коментира тогава представител на Европейската комисия.

Кириакидес написа днес в Туитър, че "ЕС иска да знае точно какви дози и къде е произвела "Астра Зенека" досега и дали, или на кого са били доставени. Отговорите на компанията, получени по време на дискусията с Управителния съвет, до момента не са задоволителни. За тази вечер е предвидена втора среща".

