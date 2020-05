САЩ късат със Световната здравна организация

Д оналд Тръмп обяви, че САЩ ще "прекратят отношенията си" със Световната здравна организация.

В реч в Розовата градина в Белия дом, американският президент каза, че иска да пренасочи средства към други организации, като част от мерките срещу Китай.

Той обяви, че ще издаде заповед медицинските изследвания да се извършват в американските университети и така САЩ ще разчитат на собствената си наука, а не на СЗО.

Тръмп от седмици се опитва да прехвърли отговорността за забавянето на мерките срещу коронавируса в страната. Той обвини СЗО, че го е заблудила в заговор с Китай и заради това неговата администрация не е успяла да реагира навреме срещу заразата.

Днес Тръмп продължи с атаките към Пекин. Той обвини Китай за избухването на пандемията, нарече коронавируса - "вирус Ухан" и заяви, че китайските власти са отговорни за смъртта на повече от 100 хил. американци, починали от ковид-19.

След това президентът на САЩ напусна подиума, бе да отговаря на въпроси от медиите.

