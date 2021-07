Рязък скок на новите случаи в Китай, има ли повод за паника

К итай съобщи на 6 юли за нови 57 случая на Covid-19 в континенталната си част, предаде "Ройтерс". Това е най-високият брой новозаразени за ден от 30 януари насам, посочва агенцията.

Covid-19 в България: 961 души са в болници, от тях 111 в интензивни отделения

На 5 юли новите случаи на Covid-19 бяха 23, припомня "Ройтерс".

China reports 57 new COVID-19 cases for July 6 vs 23 a day earlier https://t.co/rO7xaixLLH pic.twitter.com/3e2IPTyrGN