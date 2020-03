Първи заразен с коронавирус в Турция, каква е ситуацията в Европа

П ърви случай на заразяване с коронавирус е установен в Турция, предва "Ройтерс". Съобщението бе направено от министъра на здравеопазването Фахреттин Коджа.

Заразеният е турски гражданин. Състоянието му се оценява като стабилно и той е поставен под карантина.

Турският министър на здравеопазването заяви, че пациентът наскоро се е завърнал от пътуване до Европа.

Британският здравен министър се зарази с коронавирус

Министърът на здравеопазването на Великобритания и депутат от консервативната партия Надин Дорис заяви, че е тестът ѝ за COVID-19 е положителен.

Тя съобщи в изявление, че веднага след като е била информирана, е взела всички препоръчани предпазни мерки и се е самоизолирала у дома си.

"Службата по общественото здраве започна детайлно проследяване на контактите ми и отделът и моят парламентарен офис стриктно следват техните съвети", съобщи Надин Дорис.

Здравният секретар Мат Ханкок туитира, че Дорис е "постъпила правилно", като се е самоизолирала вкъщи и ѝ пожела "бързо възстановяване".

Според статия във вестник "Таймс" заместник-министърът, който изигра важна роля за оформянето на британската стратегия за противодействие на коронавируса, се е почувствала зле на 6 март. Заболяването ѝ е било потвърдено днес.

Изданието информира, че 62-годишният политик се е срещала със стотици хора през последните дни, включително членове на парламента на Обединеното кралство, и е присъствала на прием на 5 март, който премиерът Борис Джонсън е организирал в резиденцията си на Даунинг Стрийт 10 по повод Международния ден на жената.

В събота тя се е срещала с избиратели в графство Бедфордшир в източна Англия. През уикенда Дорис е показала симптоми, характерни за заболяване, причинено от коронавирус - суха кашлица, треска, болки в гърдите.

"Таймс" пише, че санитарните власти са започнали стандартна процедура за идентифициране на всички хора, с които Дорис се е свързала. При необходимост от тях ще бъдат взети проби за анализ. Не се съобщава дали британският премиер е сред тях и дали той е бил тестван за коронавирус.

Броят на диагностицираните с болестта във Великобритания достигна 373 души, шестима души са починали.

ЕС с фонд от 25 млрд. евро за борба с коронавируса

Европейският съюз ще създаде инвестиционен фонд за борба с коронавируса, като очаква той да набере 25 млрд. евро. Тва съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след видеоконферентна връзка с лидерите на страните членки.

Фондът ще бъде насочен към здравните системи, малките и средни предприятия, трудовия пазар и други уязвими сегменти от икономиката в Европа.

"За да реализираме идеята, ще предложа на Съвета и парламента тази седмица да освободим веднага 7,5 млрд. евро целево финансиране. Ще създам работна група, която ще е в контакт със страните членки, за да гарантира, че парите ще започнат да се движат през следващите седмици", каза Фон дер Лайен.

Тя уточни, че парите са свързани със структурните фондове.

От своя страна председателят на Европейския съвет Шарл Мишел посочи, че заседанието на лидерите на страните членки ще се проведе на 26 и 27 март и няма да се отлага заради коронавируса.

Италия помоли Китай за помощ в борбата с коронавируса

На този фон Италия изпитва остър недостиг на медицински доставки поради разпространението на коронавирусната инфекция COVID-19 и се надява, че Китай ще успее да помогне, заяви италианският външен министър Луиджи Ди Майо в телефонен разговор с китайския външен министър.

#China to accelerate and enhance #exports of urgent medical supplies and equipment to #Italy to help the epidemic-hit country where more than 10,000 people have tested positive for the new #coronavirus. #covid19italy https://t.co/rtd9iwjdcN