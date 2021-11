Първи случай в ЕС на новия щам на COVID-19

В Белгия е регистриран първият случай в Европа на новия щам на коронавируса, открит в Южна Африка, съобщи вирусолог в петък.

Марк Ван Ранст, чиято лаборатория работи в тясно сътрудничество с белгийската организация за обществено здравеопазване, обяви в Туитър, че вариантът е бил открит при човек, завърнал се в Белгия от Египет на 11 ноември.

Пациентът е развил първите симптоми на COVID-19 на 22 ноември, поясни вирусологът.

