Първа държава в ЕС връща карантината

И рландия ще наложи ограничения за коронавирус от ниво 5 в цялата страна в продължение на шест седмици, заяви министър-председателят Майкъл Мартин.

Тя става първата държава в Европейския съюз, която се връща към пълна карантина.

"Моля всички да приемат тази заплаха сериозно", каза Мартин в реч по националната телевизия, добавяйки, че правителството не може да се бори само с вируса.

Мерките ще влязат в сила от полунощ следващата сряда.

Училищата и строителният сектор ще останат отворени, а кръчмите и ресторантите ще могат да обслужват само с храна за вкъщи.

Здравните експерти препоръчаха въвеждането на най-тежките ограничения от ниво 5, за да се спре увеличаването на инфекциите с COVID-19 в страната.



Не само магазините и фризьорските салони ще трябва да бъдат затворени, но на хората също ще бъде казано да останат вкъщи и да бъдат допуснати само за бягане и фитнес до 5 километра от домовете си.



Хората могат да се срещат на открито с хора от други семейства, но само за ситуации като упражнения и също в рамките на ограничението от 5 километра.

"Разбирам чувството на разочарование, самота и отчаяние, което ще донесе това съобщение. Дори когато дойде зимата. Ако се съберем през следващите шест седмици, можем да отпразнуваме Коледа по нормален начин", каза Мартин.

"Трябва да постоянстваме и да бъдем упорити", каза премиерът. "Ще потиснем този вирус и ще излезем от тези ограничения на 1 декември", добави той.



Министерството на здравеопазването на Ирландия обяви още 1031 случая на коронавирус в понеделник, което доведе до общо 50 993. Няма нови смъртни случаи, а броят на починалите е 1852.

