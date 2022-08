Почина една филмова легенда

Г ерманският режисьор Волфганг Петерсен почина на 81-годишна възраст.

Номинираният за Оскар сценарист и режисьор е известен с филми като "Das Boot", "Air Force One" и "Под прицел" (In the Line of Fire), "Приказка без край" (The NeverEnding Story), "Троя".

Той е починал от рак на панкреаса в дома си в присъствието на съпругата си Мария Боргел Петерсен. Смъртта му бе потвърдена от негов представител.

Петерсен избухва на кино хоризонта с "Das Boot" през 1982 г. - безапелационна драма за немска подводница от Втората световна война. Филмът е едновременно любим на критиката и комерсиален хит и е номиниран за шест Оскара, включително за най-добър режисьор и най-добър адаптиран сценарий, написан от Петерсен.

"Толкова много режисьори имат един единствен филм“, коментира той в по-късно интервю: "Този промени всичко за мен и хората ще говорят за него винаги. Късметлия съм, че имам този филм".

Следва друга филмова класика и първият англоезичен филм на Петерсен, фантастичното приключение "Приказка без край", което става международен хит и поставя началото на поредица от холивудски успехи за германския режисьор.

Волфганг Петерсен си партнира с Клинт Истууд за трилъра "Под прицел", който е номиниран за три Оскара, преди да работи с Дъстин Хофман в трилъра "Зараза" (Outbreak) през 1995 г. и Харисън Форд в "Air Force One" през 1997 г.