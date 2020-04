ООН предупреждава за разпространението на COVID-19 в конфликтни зони

Д окато новинарските екипи са съсредоточили вниманието си към разпространението на COVID-19 в развитите страни, вирусът достигна до държави в конфликт, където голяма част от население е зависимо от хуманитарна помощ, а изселените заради военни действия общности живеят в гъстонаселени лагери.

COVID-19 в Близкия изток – ръст на заболели и военно напрежение

Тези кризисни зони представляват все по-голямо предизвикателство за здравните власти и Световната здравна организация (СЗО), а наблюдатели предупреждават, че ако коронавирусът се разпространи в тях, това ще представлява опасност не само за местните правителства, но и като цяло за регионалната сигурност – в това число и на ЕС.

Засега няма официални данни колко конкретно са заразените с COVID-19 в бежанските общности, но действащите на терен хуманитарни организации документират колкото е възможно случаите в най-горещите зони в Либия, Иран, Сирия, Ирак, Нигерия, Афганистан, Судан, Венецуела, Сомалия и Буркина Фасо. Според служители на Световната здравна организация и експерти, именно тези страни представляват потенциални огнища на разпространение на коронавируса.

Ситуацията с коронавируса в Иран излиза извън контрол

Иран вече има регистрирани официалнo над 50 000 случая, но според други данни заболелите са близо 70 000. Техеран преди две седмици блокира достъпа на „Лекари без граници“ и това предизвика смут сред медиците в страната, които очакваха най-малко петдесет легла за интензивно лечение от организацията.

Провеждането на тестове и разпространението на информацията за коронавируса е трудно в бежанските лагери. С идването на вируса в страните с конфликти, разселените хора вероятно ще трябва да търсят нови места, където да се подслонят. Такъв е случаят в Буркина Фасо, където бежанци от Мали са принудени да се върнат в родината си, въпреки продължаващото насилие и липсата на гаранция, че ще бъдат в сигурност. Рискът коронавирусът да се разпространи с пресичането на граници, расте от ден на ден.

UN secretary general renews appeal for global ceasefire to tackle coronavirus pandemic, says 'COVID-19 storm' coming to all conflict zones. Singles out Yemen, Libya and Afghanistan as areas where fighting has escalated. https://t.co/hQglqJ9obW

Повечето страни въведоха мерки и препоръки за борба с разпространението на вируса – като често миене на ръцете и социална дистанция. Но в лагерите и районите, засегнати от конфликти, достъпът до чиста вода и осигуряването на лично пространство са лукс.

По данни на ООН, в момента 80% от 71 милиона бежанци по света се намират в набързо пригодени за живот лагер в страни с влошена икономика, слабо здравеопазване, липса на ежедневен достъп до питейна вода и санитарна система. Бежанците и вътрешноразселените лица често живеят в пренаселени зони, където в малки пространства са настанявани по няколко семейства. Самоизолацията е просто невъзможна при тези условия.

Над 1 200 000 заразени с коронавируса, кои страни бележат спад

В допълнение, на много места медицинската инфраструктура е силно ударена от конфликти, войни, обстрел, въздушни удари и сражения. В Централноафриканската република (ЦАР) например, където от години има конфликт с участието на редица държави – в това число Франция и Русия – има само три обдишващи апарата, които да бъдат използвани в случай на пациенти в тежко състояние. В ЦАР живеят над 5 милиона души. В повечето държави с конфликтни или няма изобщо легла за интензивна грижа, или са напълно недостатъчни.

Защо COVID-19 срази Испания

В страна като Йемен, здравната система действа на 50% от капацитета си и потенциално извънредно положение заради COVID-19 би имало катастрофални последици според представителя на страната в СЗО. Разпространението на коронавируса в засегнати от конфликти държави като Южен Судан и Демократична република Конго също ще доведе до колапс на местната медицинска инфраструктура, която почти напълно разчита на помощта от ООН и европейски държави.

От Червения кръст и Червения полумесец предупреждават, че освен останалите трудности, при разпространение на COVID-19 ще има сериозни трудности да се достигне до бедстващото население в Йемен, Сирия, Сомалия, Мали и Буркина Фасо заради дейността на въоръжени групи, активни военни действия, многобройни пропускателни пунктове, извършването на въздушни удари и нежеланието на местните правителства да сътрудничат.

While #MSF steps up #COVID19 response in Europe, #MSF teams are also supporting #COVID19 activities in conjunction with health authorities from #Afghanistan to #Libya to #Nigeria to #Syria to #HongKong



👇 https://t.co/LnHw6uNMvZ