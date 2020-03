COVID-19 в Близкия изток – ръст на заболели и военно напрежение

П рез последните дни районът на Близкия изток се превърна в една от горещите точки по отношение на разпространение на Covid-19. Към 16 март има близо 15 000 хиляди регистрирани случаи на инфектирани и смъртни случаи.

С цел да предотвратят разпространението, правителства в Близкия изток преустановяват работата в някои сектори и молят служителите да работят от дома. Дори големи дестинации като Абу Даби и Дубай затвориха популярни туристически обекти и отмениха редица публични събития. Политици, експерти и военни в ЕС и САЩ следят отблизо ситуацията в Близкия изток не само защото районът е в непосредствена близост до Европа, но и заради потенциалните тежки последствия заради нестабилността, която коронавирусът може да предизвика, като например проблеми с доставки на горива, срив в цените на петрола и рестрикции в петролната индустрия.

Египет оповести, че спира въздушния трафик от летищата си до 31 март. Премиерът Мустафа Мадбули заяви, че могат да бъдат наложени допълнителни мерки. Страната е силно критикувана от опозиционни политици и Световната здравна организация заради липсата на адекватна информация относно разпространението на Covid-19. По официални данни има 110 случая и два смъртни случая, но вероятно заболелите са хиляди. Кайро не отговаря на критиките от притеснение, че от паника и отлив на туристически и инвестиционен интерес.

Турция едва преди няколко дни се появи на картата на Covid-19 с регистриране на първи случай на инфектиран гражданин. Анкара обаче подготви обществото с медийна кампания за взимане на мерки и поддържане на лична хигиена. На някои места са разположени апарати за стерилизация и хигиенизиране на ръце. Като част от новите мерки, турските власти обявиха спиране на общите молитви в джамиите из страната. Към момента има регистрирани 18 случая на инфектирани с коронавируса.

