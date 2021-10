Собственикът на BioNTech: През 2022 г. може да е нужна нова ваксина срещу COVID-19

Н яма нужда да се използват нови ваксини срещу коронавируса към този момент. Догодина обаче светът може да се нуждае от такива.

COVID епидемията в България се влошава

Това каза главният изпълнителен директор и съосновател на германската фармацевтична компания BioNTech Угур Шахин в интервю за британския вестник Financial Times.

"Тази година няма нужда от нови ваксини. До средата на 2022 г. обаче ситуацията може да е различна", посочи Шахин.

