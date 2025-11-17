България

Годеницата на обвинен за катастрофа с две жертви, го биела по главата

Това разказали свидетели - техни близки, които били в автомобила

17 ноември 2025, 18:51
Годеницата на обвинен за катастрофа с две жертви, го биела по главата
Източник: Thinkstock/Guliver

Г оденицата на Илиян Иванов, подсъдим за катастрофа с 2 жертви край Пловдив, го удряла с телефона по главата преди сблъсъка, съобщава "24 часа".

Това разказали свидетели - техни близки, които били в автомобила, стана ясно в съдебната зала днес.

Тежката катастрофа стана на 4 януари Илиян пътувал към Пловдив по пътя от Карлово, в автомобила били годеницата му Христина и трима техни приятели. В района на Граф Игнатиево Бе Ем Ве-то му навлязло в насрещното и се ударило челно в автомобил марка "Фолксваген".

Челен сблъсък между две коли по пътя Пловдив - Карлово

Пътуващите във втората кола - съпрузите Сабахатин и Нефиде Джелил от Кърджалийско, загинали на място.

Преди фаталната маневра Илиян и Христина се карали, защото тя много го ревнувала. Така се стигнало до ударите по главата, а след това според другите пътници в Бе Ем Ве-то тя бутнала или издърпала волана. Самата Христина твърди, че нищо не помни.

Назначената автотехническа експертиза показа, че ако тя е бутнала волана на Илиян наляво, е възможно колата да напусне дясната лента и да навлезе в насрещното. Но ако е издърпала кормилото надясно, би трябвало той да навърти в обратната посока, за да премине в лявата лента.

"Но ако водачът и  пътникът започнат да се борят за волана, нищо не мога да кажа", заяви вещото лице Стефан Мутафчиев.

Съдът реши да му постави допълнителни задачи - да установи при каква скорост на навлизането в лявата лента на Бе Ем Ве-то ударът би бил избегнат и щеше ли да се стигне до сблъсък, ако водачът не беше направил опит да се прибере вдясно. Илиян Иванов е в ареста от деня на инцидента.

Източник: 24 часа    
Катастрофа Пловдив Жертви
