България

Ангелов: Заплатите за младите лекари са осигурени

Желязков: Работим по Националния план за борбата с рака

17 ноември 2025, 16:10
Ангелов: Заплатите за младите лекари са осигурени
Източник: БГНЕС

"Заплатите за младите лекари са осигурени и няма да бъдат разпределени под формата на клинични пътеки, а ще бъдат целеви средства“.

Това заяви зам.-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов на церемония по проекта "Лекарите, на които вярваме“ за 2025 година, предава "Фокус“.

Джипи ваксинира срещу рак на маточната шийка

"Аз искам да се похваля с още нещо, което е резултат на много усилия – въвеждането на ваксината срещу варицела. Днес слагаме акцент на профилактиката и скрининга. Тази година здравеопазването, заедно с образованието, продължават да бъдат осъзнати национални приоритети. Средствата за здравеопазването са увеличени с близо 13%", подчерта Ангелов.

Кои ваксини са безплатни у нас

"Ние осигуряваме безплатна имунизация срещу HPV и за момчетата, това започнахме, но това представлява надграждане на вече съществуващи политики. По същата линия се разширява и възрастовата група за момичетата“, заяви от своя страна министър-председателят Росен Желязков.

"Това са добрите практики, които следват европейските модели за превенция“, каза Желязков.

Ракът на шийката - типичен за бедните и у нас

"Работим по Националния план за борбата с рака, като предстои стартирането на две нови скринингови програми – за рак на дебелото черво и за рак на маточната шийка. Те ще дадат възможност над 4 милиона българи да имат достъп до ясна профилактика и съвременни безплатни тестове“, допълни премиерът.

Източник: Фокус    
Здравеопазване Скрининг Ваксини Профилактика
Последвайте ни
Преместиха Благомир Коцев и Никола Барбутов в Софийския затвор

Преместиха Благомир Коцев и Никола Барбутов в Софийския затвор

Откриха човешко тяло в село Щръклево

Откриха човешко тяло в село Щръклево

„Предателство с усмивка“: Как падна Желязната лейди Маргарет Тачър

„Предателство с усмивка“: Как падна Желязната лейди Маргарет Тачър

Земетресение с магнитуд 3.5 разлюля района на Благоевград

Земетресение с магнитуд 3.5 разлюля района на Благоевград

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 1 ден
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 21 часа
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 22 часа

Виц на деня

- Скъпа, тая манджа не е ли развалена? - Яж, не се страхувай. Утре е почивен ден!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разбиха група, пращала дрога по куриер в цялата страна

Разбиха група, пращала дрога по куриер в цялата страна

България Преди 22 минути

Трима са привлечени в качеството на обвиняеми по делото

Защо милиардерът Бабиш все още не е премиер на Чехия

Защо милиардерът Бабиш все още не е премиер на Чехия

Свят Преди 30 минути

Междувременно стана известно, че президентът Павел очаква да чуе публични разяснения от Бабиш, преди да се съгласи да го назначи за премиер

ЕС затяга правилата за визите

ЕС затяга правилата за визите

Свят Преди 1 час

Промените ще трябва задължително да бъдат прилагани от всички държави в ЕС

Пощенска банка инвестира в бъдещето – чрез хората си

Пощенска банка инвестира в бъдещето – чрез хората си

Любопитно Преди 2 часа

Future Skills Academy е новата и най-мащабна програма за обучение и развитие на всички служители в компанията

<p>Най-много бездомни хора има в центъра на София</p>

Проучване: В центъра на София има най-висока концентрация на бездомни хора

България Преди 2 часа

По предварителни данни бездомността в София е значително по-ниска, отколкото в големите европейски градове

<p>Съпругът на Алена разкри подробности за внезапната ѝ смърт</p>

"Буквално за няколко часа си отиде" - съпругът на Алена разкри подробности за внезапната ѝ смърт

България Преди 2 часа

Любимата на българите астроложка си отиде от този свят вчера сутринта на 70-годишна възраст

<p>Снежана Апостолова замести кмета на Варна днес</p>

Снежана Апостолова изпълнява функцията на кмет на Варна днес

България Преди 2 часа

Основанието е заповед за заместване по полагаем отпуск, издадена от Благомир Коцев

Официално: Антъни Джошуа ще се бие с Джейк Пол на 19 декември

Официално: Антъни Джошуа ще се бие с Джейк Пол на 19 декември

Любопитно Преди 2 часа

Двубоят, който ще се проведе шест дни преди Коледа, е първи за 36-годишния Джошуа от 14 месеца насам

В Германия: Русия може да нападне НАТО догодина

В Германия: Русия може да нападне НАТО догодина

Свят Преди 2 часа

Това заяви министърът на отбраната на Германия Борис Писториус

Моника Белучи блесна със стил на среща с папа Лъв XIV (СНИМКИ)

Моника Белучи блесна със стил на среща с папа Лъв XIV (СНИМКИ)

Любопитно Преди 3 часа

Моника Белучи избра безупречен черен костюм с класическа кройка, съчетаващ елегантност и строг протокол

Автомобил с маскирани бандити се вряза в луксозен бутик в Рим, обраха го

Автомобил с маскирани бандити се вряза в луксозен бутик в Рим, обраха го

Свят Преди 3 часа

Все още не е установено каква е стойността на открадната стока

Първи кадри на Андрю, след като беше „изтрит“ от кралското семейство

Първи кадри на Андрю, след като беше „изтрит“ от кралското семейство

Любопитно Преди 3 часа

Сара Фъргюсън „обвинява себе си“ за падението на Андрю и може да напусне Великобритания след унижението на бившия ѝ съпруг

Денонощни патрули пазят Карлово след сигнали за забелязана мечка

Денонощни патрули пазят Карлово след сигнали за забелязана мечка

България Преди 3 часа

МЗХ напомня на гражданите да не оставят храни на открити места

„Никога нямаше да се получи по-рано“: Джейн Сиймур срещна любовта на 70

„Никога нямаше да се получи по-рано“: Джейн Сиймур срещна любовта на 70

Любопитно Преди 3 часа

Актрисата признава, че дори не е смятала, че на този етап от живота ѝ е възможна здрава и любяща връзка

Опасност от експлозия: Румъния евакуира 15 души заради горящ кораб до границата с Украйна

Опасност от експлозия: Румъния евакуира 15 души заради горящ кораб до границата с Украйна

Свят Преди 3 часа

Окръжният инспекторат за извънредни ситуации на Тулча съобщи, че мярката е превантивна и е предприета заради товара на кораб

<p>&bdquo;Внимание, въздушна тревога в града. Моля, преместете се в убежището на минус втори етаж&ldquo;&nbsp;</p>

Загадъчни дронове се появяват нощем над летища из Европа. Колко притеснени трябва да бъдем?

Свят Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg
1

Как ще реагира държавата при набези от мечки

sinoptik.bg
1

Замърсяване със серен диоксид в Димитровград

sinoptik.bg

Рейчъл Макадамс: жената, която доказва, че славата може да бъде и спокойствие, и смисъл

Edna.bg

4 лесни стъпки за грижа за косата, които влизат в графика и на най-заетата жена

Edna.bg

Национал на Грузия: Мачът с България ще е различен

Gong.bg

Байерн ще играе приятелски мач срещу РБ Залцбург

Gong.bg

Преместиха Благомир Коцев и Никола Барбутов от ареста в Софийския затвор

Nova.bg

Желязков: Ако има възможност, ще има коледни добавки за пенсионерите

Nova.bg