Ангелов: Заплатите за младите лекари са осигурени

"Заплатите за младите лекари са осигурени и няма да бъдат разпределени под формата на клинични пътеки, а ще бъдат целеви средства“.

Това заяви зам.-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов на церемония по проекта "Лекарите, на които вярваме“ за 2025 година, предава "Фокус“.

Джипи ваксинира срещу рак на маточната шийка

"Аз искам да се похваля с още нещо, което е резултат на много усилия – въвеждането на ваксината срещу варицела. Днес слагаме акцент на профилактиката и скрининга. Тази година здравеопазването, заедно с образованието, продължават да бъдат осъзнати национални приоритети. Средствата за здравеопазването са увеличени с близо 13%", подчерта Ангелов.

Кои ваксини са безплатни у нас

"Ние осигуряваме безплатна имунизация срещу HPV и за момчетата, това започнахме, но това представлява надграждане на вече съществуващи политики. По същата линия се разширява и възрастовата група за момичетата“, заяви от своя страна министър-председателят Росен Желязков.

"Това са добрите практики, които следват европейските модели за превенция“, каза Желязков.

Ракът на шийката - типичен за бедните и у нас

"Работим по Националния план за борбата с рака, като предстои стартирането на две нови скринингови програми – за рак на дебелото черво и за рак на маточната шийка. Те ще дадат възможност над 4 милиона българи да имат достъп до ясна профилактика и съвременни безплатни тестове“, допълни премиерът.