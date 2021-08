Кога ще е следващата пандемия с мащабите на COVID-19

С ледващата пандемия с мащаба на COVID-19 вероятно ще удари света през следващите 60 години, казаха учени и предупредиха, че пандемиите може да станат много по-чести.

COVID-19 е едно от най-смъртоносните вирусни избухвания за повече от век, твърди екип от учени от университета в Падуа, Италия, който изучава разпространението на заболявания по света за последните 400 години, за да прогнозира риска от бъдеща пандемия, пише „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Те установяват, че

статистически погледнато екстремните пандемии не са толкова редки, колкото се предполагаше,

стават все по-вероятни и следващата вероятно ще се случи до 2080 г.

Американски учени установиха, че вероятността от възникването на пандемия с подобно въздействия, както COVID-19 и в подобен глобален мащаб е около 2% всяка година. Това означава, че човек, роден през 2000 г. би имал около 38% шанс, след като преживее настоящата пандемия, да се окаже, че живее във втора такава до 60-ия си рожден ден.

Те не проучват причината за нарастващия риск, но казват, че той вероятно се дължи на нарастването на човешката популация, промени в хранителните системи, влошаване на състоянието на околната среда и по-чести контакти между хора и животни, които носят различни зарази.

Екипът открива, че

вероятността за друга глобална пандемия „единствено нараства“ и ние трябва да сме по-добре подготвени за бъдещи рискове.

Авторът на изследването Марко Марани и екипът му използват нови статистически методи за измерване на мащаба и честотата на огнища на болести без незабавна медицинска намеса. Техният анализ обхваща чума, едра шарка, холера, тиф и редица нови грипни вируси, случили се през последните четири века.

Те откриха значителна променливост в скоростта, с която са се появявали пандемии в миналото, но също така откриха модели в честотата на огнищата. Това им позволява да предскажат вероятността събития от подобен мащаб да се случат отново.

„Най-важният извод е, че големите пандемии като COVID-19 и испанският грип са относително вероятни“, каза съавторът на изследването Уилям Пан от университета „Дюк“. „Разбирането, че

пандемиите не са толкова редки,

трябва да превърне в приоритет усилията за тяхното предотвратяване и контрол в бъдеще“, добавя той.

В случая на най-смъртоносната пандемия в съвременната история, испанския грип, който убива повече от 30 милиона души от 1918 до 1920 г., рискът подобно събитие да се случи отново варира от 0,3% до 1,9% годишно. Тези цифри означават, че статистически е възможно пандемия от този мащаб да настъпи през следващите 400 години.

Екипът също така установи, че рискът от интензивни огнища, тоест такива в мащаби, подобни на COVID-19 или испанския грип, нараства бързо. Те разглеждат нарастващата скорост, с която нови патогени като SARS-CoV-2 са се разпространили сред човешката популация през последните 50 години като част от новото изследване. Това разкри, че вероятността от нови огнища на болести вероятно ще се увеличи три пъти през следващите няколко десетилетия.

Използвайки този повишен рисков фактор, Марани и колегите му изчисляват, че

пандемия, подобна по мащаб на COVID-19, е вероятно да се случи в рамките на период от 59 години,

като резултатът, който те изчисляват, е „много по-нисък (бел. ред. много по-скоро) от интуитивно очакваното“.

„Това не означава, че можем да разчитаме на 59-годишна отсрочка от пандемия, подобна на COVID-19, нито че сме встрани от катастрофата от мащаба на испанския грип за още 300 години“, според съавтора на проучването Габриел Катул от „Дюк“.

„Подобни събития са еднакво вероятни през всяка година през периода“, обясни той и добави, че ако днес настъпи наводнение, което се случва веднъж на 100 години с този мащаб „може погрешно да се предположи, че човек може да си позволи да изчака още 100 години, преди да преживее друго подобно събитие. Това впечатление е невярно. Следващата година човек може да преживее ново наводнение с мащабите на такова, което се случва веднъж на 100 години“.

Констатациите са публикувани в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences.