Мерките във Вликобритания няма бъдат разхлабени докато не се случи това

М оже да се наложи Великобритания да запази "някои мерки", за на ограничи разпространението на КОВИД-19, до момента, когато цялото възрастно население бъде ваксинирано. Това каза вчера Сюзън Хопкинс, управляващ директор на "Пъблик хелт Ингланд" - изпълнителната агенция при министерството на здравеопазването, цитирана от "Ройтерс".

UK's COVID-19 restrictions could be in place until all adults vaccinated - Public Health England https://t.co/rZdrXYBaAH pic.twitter.com/uohv5cmTKh