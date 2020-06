Кметът на Хасково под карантина след срещата с Григор Димитров, притеснения в града

„Още тази сутрин се тествах за коронавирус. Резултатът е отрицателен. Въпреки това съм под карантина". Това заяви за NOVA кметът на Хасково Станислав Дечев.

„Една непринудена среща и бърз разговор с Гришо доведе до тестването ми", поясни той.

Григор Димитров е заразен с коронавирус

Григор Димитров е заразен с коронавирус. Това съобщи в неделя самият той в пост в Инстаграм. През последните две седмици българинът се състезава на демонстративни турнири в Сърбия и Хърватия, организирани от световния №1 Новак Джокович. Организаторите обявиха, че отменят финалът, заради положителната проба на Гришо.

Димитров бе на посещение в родния си град Хасково заедно със своя треньор Крис Гро на 16 и 17 юни. Той се е срещнал с десетки фенове и журналисти и имаше официална среща с кмета на общината Станислав Дечев.

„Много хора сами сигнализират, че са имали контакт с Григор. Нормално е в града да има напрежение и притеснение. Тази ситуация ни напомни, че коронавирусът е тук и трябва да спазваме мерките. Трудно е, тъй като българинът е общителен човек", коментира кметът на града.

Той призова гражданите на България да бъдат отговорни и да пазят както себе си, така и другите.

След като стана известно, че тенисистът ни е с положителен тест за коронавирус, Областният кризисен щаб в Хасково призова всички жители на областния център, които са били в контакт с Григор Димитров по време на престоя му в Хасково, да се подложат на доброволна карантина. Спешното съобщение бе разпространено късно снощи от областната администрация.

Всички контактни лица, освен да се подложат на карантина, и да уведомят здравните власти, нареждат още от областния кризисен щаб. Днес щабът ще има заседание, на което ще се набележат мерки, които да бъдат предприети за предотвратяване на разпространението на заразата. Започна и установяването на контактите лица, се казва още в съобщението.

"Не всички контактни лица на Григор са установени. Днес продължаваме да работим по установяване им. Място за паника няма. Препоръките на лекарите трябва да бъдат стриктно спазвани”, заяви за „Здравей, България” областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова.

Тя обясни, че заплащането на тестовете ще бъде обсъдено на среща на Областният кризисен щаб по-късно днес.

„Хората, които са се виждали с Григор трябва да се самоизолират и ако имат симптоми да се обърнат към личните си лекари. По-късно днес ще решим как да продължим”, добави д-р Здравкова.

Днес стана известно, че кондиционният треньор на Новак Джокович - Марко Паники, както и треньорът на Григор Димитров - Кристиан Гро, също са дали положителни проби за коронавирус.

Световният номер 1 Новак Джокович бе сериозно разкритикуван в социалните мрежи за организацията на демонстративните турнири Адриа Тур, след като стана известно, че Григор Димитров е дал положителна проба за COVID-19. Организаторите на Адриа Тур се защитиха и в официално съобщение до медиите заявиха, че на турнирите от веригата са се спазвали всички противоепидемични мерки, въпреки че кадрите показват съвсем различно нещо.

Не нужно да си ясновидец, за да кажеш, че организацията на турнира на Новак Джокович бе в най-добрия случай безразсъдна, написа журналистът от Politico Али Уокър=

