Коронавирусът: Какво се случва 5 мин. след като попадне във въздуха

К оронавирусът губи 90% от способността си да заразява по въздуха в рамките на 20 минути, сочи британско проучване, цитирано от "Гардиън".

"The findings re-emphasise the importance of short-range Covid transmission, with physical distancing and mask-wearing likely to be the most effective means of preventing infection. Ventilation, though still worthwhile, is likely to have a lesser impact." https://t.co/hJBI4CsQFd