Меркел отправи предупреждение към германците в последното си видеообръщение

И зпълняващата длъжността канцлер на Германия Ангела Меркел призова за солидарност в борбата срещу разпространението на коронавируса и поднови апела си за повече ваксинации, предаде ДПА.

Меркел получи цветя на прощалното заседание на министерския съвет

"Намираме се в пика на тази четвърта вълна на пандемията в много сериозна ситуация, която в някои части на страната ни може да бъде наречена единствено драматична", каза Меркел в последното си седмично видеообръщение като канцлер, публикувано днес.

