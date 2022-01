И съпругът на принцеса Виктория е отново с COVID-19

Т естът за новия коронавирус на принц Даниел, съпруга на престолонаследничката на Швеция принцеса Виктория, е положителен, съобщи ТАСС.

Принцът е ваксиниран, симптомите му са леки, уточниха от двореца.

Sweden's Crown Princess Victoria and her husband Prince Daniel have both tested positive for Covid-19 for the second time, although very mild cold symptoms. https://t.co/7fRzUtHhAH