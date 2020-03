Хумор във време на коронавирус: Да преборим страха със смях

Д окато европейските правителства блокират своите държави, за да ограничат разпространението на коронавируса, гражданите намират утеха в хумора, за да се справят с тревогата и скуката от "арестите" в собствените си домове.

АФП събра най-духовитите находки в социалните мрежи.

Някои споделиха вдъхновяващи мисли, като тези, че Уилям Шекспир вероятно е прекарал голяма част от времето си под карантина, за да успее да напише толкова известните си пиеси.

Други намираха вдъхновение в карантината, за да изпълнят своите възвишени планове.

"Ден 4, 8:00 ч. сутринта: Ще използвам времето в изолация,за да правя неща, които винаги съм искал да направя! Може би да науча френски? Или да прочета всички пиеси на Шекспир? Възможностите са безкрайни!", написа ирландският потребител на Туитър @Michael1979 в своя "карантинен дневник".

"21:00: лягане. Уморен след изтощителния ден с пробване на различни шапки", написа той по-късно.

Знаменитости също се присъединиха към инициативата "да пребориш паниката с хумор", като играчът на Ливърпул Джеймс Милнър се наименува "Мистър Скучния" и публикува множество свои техники за справяне със скуката. 34-годишният бивш халф на националите на Англия публикува снимки как сортира пакетчетата си с чай едно по едно като отговор на бляскавото видео на съотборника му Алекс Окслейд-Чембърлейн, който танцува с приятелката си поп звездата Пери Едуардс на стълбите им.

Руските футболни фенове се справиха с унинието по свой начин. Привържениците на Зенит Санкт Петербург вдигнаха огромен банер с надпис "всички сме заразени от футбола и ще умрем за Зенит".

Съгражданите им се пошегуваха за сметка на руското правителство, като написаха, че "при преминаване на границите на Русия всеки коронавирус се превръща в сезонен грип".

Някои спекулират, че заключените по неволя двойки могат да намерят подходящи начини да поддържат форма.

"Прогноза: След 9 месеца ще има значителен бейби-бум", шегува се потребител в Туитър.

Много потребители туитваха шеговити снимки на децата си, затворени в клетки или с белезници, за да бъдат оставени да работят необезпокоявани.

Но дори и потребители без деца се оказа, че изпитват проблеми с приспособяването към работата от вкъщи, като самодисциплината е често срещан проблем.

"ДЕН 1: "Прясно" изпрана риза, чисти дънки. ДЕН 2: Суичър, вчерашно бельо. ДЕН 3: Сериозни размисли за стойността на душа и бръсненето. ДЕН 4: Първи два конферентни разговора от леглото",шегува се потребителят @ SievertMike.

