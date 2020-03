ОстанетеВкъщи: какво призовават българските звезди

Ние си останахме вкъщи, Вие също можете 👌🏼 Нека всички покажем, че заедно можем да се справим със ситуацията. Пазете се, пазете и близките си 🍀🐶❤️ #stayhome #wecanalltogether

