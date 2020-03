В изолация: Каква музика слушат Том Ханкс и Рита Уилсън

А ктьорът Том Ханкс и съпругата му Рита Уилсън са изписани от австралийската болница, в която постъпиха, защото имаха положителни проби за Ковид-19. Двамата обаче остават в самоизолация, пишат от "Гардиън".

Въпреки всичко, те са позитивни и намират с какво да разнообразяват времето си.

Песните, които ще излекуват страха от коронавируса

Рита Уилсън се е заела със задачата да създаде идеалния плейлист с тематични песни, които да слушат по време на изолацията.

Уилсън се обръща към последователите си в Туитър и избира от многобройните им предложения, пишат от "Harper's Bazaar".

Hi all! Added some new songs to my Quarantunes @spotify playlist. I keep getting great suggestions from you all. https://t.co/Jo0zSpRhiE — Rita Wilson (@RitaWilson) March 17, 2020

Ето какво казва тя:

"Здравейте! Искам да направя плейлист с музика за всички, които са се поставили в самоизолация. Може би песни, които да са свързани с изолация? Бихте ли ми пратили предложения? И как трябва да кръстя плейлиста? Помислете и за това".

Извънредно положение: Кои филми да гледаме вкъщи

Предложенията започват да заливат актрисата и вчера тя сподели окончателен плейлист, озаглавен "Rita Wilson's Quarantunes".

Той съдържа 50 песни и ето част от тях:

Richard Marx - Right Here Waiting

Rita Wilson - Don't Let Me Be Lonely Tonight

Eric Carmen - All by Myself

Andra Day - Rise Up

Leonard Cohen - Come Healing

Queen - I Want To Break Free

Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy

Kelly Clarkson - Stronger (What Doesn't Kill You)

The Police - Don't Stand So Close To Me

Elton John - I'm Still Standing

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.