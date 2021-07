Европа бие тревога, четвърта вълна на COVID във Франция

Ф ранция навлезе в четвърта вълна на коронавирус пандемията. Това заяви говорителят на френското правителство Габриел Атал вчера /19 юли/, посочва "Ройтерс", цитирано от БНР.

