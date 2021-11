ЕМА одобри хапчето на "Мерк" срещу COVID-19 при спешни случаи

Е вропейската агенция по лекарствата разреши използването на хапчето срещу COVID-19 на "Мерк" при спешни случаи, предадоха световните агенции.

ЕМА одобри две нови лекарства за COVID-19

"Лекарството, което в момента не е разрешено в ЕС, може да се ползва за лечение на възрастни с COVID-19, които не се нуждаят от допълнителен кислород и които са изложени на повишен риск от развитие на тежка форма на заболяването", се казва в изявлението на ЕМА.

EU recommends Merck COVID-19 pill for adults at risk of severe illness - Reuters https://t.co/h1F0E0tRci